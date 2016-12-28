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Беспокойный дух
|Бурятская притча
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В дацане работал астрологом лама Бимба. Ему долгое время помогал дух, которого звали Теуран. Этот дух был очень деятельным и постоянно требовал новые задания. Ближе к старости лама решил избавиться от духа, потому что его активность стала утомлять.
Не успеет Бимба уснуть в своей постели, как его уже тормошит беспокойный дух и шепчет на ухо:
— Господин, дай мне скорее работу!
Чтобы подольше занять духа, Бимба приказывает ему пересчитать все деревья в лесу, думая, что за это время удастся выспаться. Но не успеет он сладко зевнуть, как Теуран уже шепчет ему на ухо:
— Сейчас в лесу 3681287 деревьев, господин. Дай мне скорее новую работу!
— Возьми решето и наноси из реки полный овраг воды, — прикажет лама Бимба в надежде на возможность поспать. Но уже через несколько минут Тиуран снова докладывает:
— Господин, овраг уже полон воды. Что ещё прикажешь сделать?
Совсем измучился лама Бимба, и решил он обратиться за помощью в Совет Общины дацана.
Три дня просовещавшись, члены Совета пришли к такому решению:
— Пусть Теуран посчитает спицы на колёсах телеги, которая едет по дороге.
Лама Бимба поручил Теурану это дело, и этот беспокойный дух больше к нему не возвращался.
Источник: pritchi.ru
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