Бесконечная история

Жила-была одна принцесса, которая очень любила истории. Однажды она решила выйти замуж и объявила:

— Я выйду замуж за того, кто будет постоянно рассказывать мне историю за историей, но если у него не найдётся новых историй, он будет казнён. Должен же найтись кто-нибудь.

И находились люди, которые утверждали, что знают множество историй, к тому же, очень длинных. Поэтому они осмеливались предложить принцессе выйти за них замуж. Но через несколько дней — может быть, три, четыре или пять — их истории заканчивались, и тогда их казнили. Так было казнено много людей.

Как-то пришёл один мудрый человек и тоже предложил себя:

— У меня так много историй, что они никогда не кончатся.

Принцесса согласилась:

— Хорошо, начинай рассказывать свои истории. — Если он выдержит испытание и сможет рассказывать месяц или два, тогда она выйдет за него замуж.

Он начал свой рассказ с истории о фермере, у которого было много земли, примерно пятьсот акров. Он засеял землю пшеницей и собрал хороший урожай. Фермер обмолотил пшеницу и уложил зерно в большие амбары на хранение. Солома тоже была уложена в склады. Так хранилище за хранилищем наполнилось его урожаем.

А какой-то воробей, у которого были птенцы, повадился туда и вытаскивал одно зёрнышко, затем улетал и совал зёрнышко в клюв своему птенцу. Затем он снова появлялся и брал другое зёрнышко, улетал и давал другому птенцу. И опять прилетал и брал третье зёрнышко, улетал и кормил третьего птенца. Затем снова появлялся, доставал четвёртое зёрнышко, летел обратно и кормил четвёртого птенца. И затем появлялся, брал одно или два зёрнышка и улетал за водой для своих птенчиков. Он продолжал летать до тех пор, пока не удовлетворил всех, и тогда они отправлялись спать. Утром воробей поднимался, направлялся к куче, брал одно зёрнышко в клюв и возвращался к гнезду.

Тогда принцесса спросила:

— Что произошло дальше?

Мудрец ответил:

— Затем воробей направлялся к этой куче снова и брал одно зёрнышко, летел назад и давал одному из птенцов.

— И что же случилось дальше? — спросила принцесса.

— Затем воробей направлялся к этой куче, брал одно зёрнышко, летел назад и кормил...

Принцесса воскликнула:

— Ты должен продолжить историю!

Тогда мудрец сказал:

— Когда всё зерно в куче закончится, тогда я приступлю к другой части этой истории.

Она ответила:

— Сейчас у меня болит голова, я не могу слушать больше.

— Ладно, — сказал он, — когда у тебя появится настроение послушать ещё, тогда я расскажу тебе дальше.

Но она уже больше никогда не попросила, потому что знала, что он начнёт ту же самую историю о птице, летающей к куче зерна, улетающей назад и кормящей своих птенцов.

Источник: pritchi.ru

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