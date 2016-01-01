Бесконечная история

Жила-была одна принцесса, которая очень любила истории. Однажды она решила выйти замуж и объявила:
— Я выйду замуж за того, кто будет постоянно рассказывать мне историю за историей, но если у него не найдётся новых историй, он будет казнён. Должен же найтись кто-нибудь.
И находились люди, которые утверждали, что знают множество историй, к тому же, очень длинных. Поэтому они осмеливались предложить принцессе выйти за них замуж. Но через несколько дней — может быть, три, четыре или пять — их истории заканчивались, и тогда их казнили. Так было казнено много людей.
Как-то пришёл один мудрый человек и тоже предложил себя:
— У меня так много историй, что они никогда не кончатся.
Принцесса согласилась:
— Хорошо, начинай рассказывать свои истории. — Если он выдержит испытание и сможет рассказывать месяц или два, тогда она выйдет за него замуж.
Он начал свой рассказ с истории о фермере, у которого было много земли, примерно пятьсот акров. Он засеял землю пшеницей и собрал хороший урожай. Фермер обмолотил пшеницу и уложил зерно в большие амбары на хранение. Солома тоже была уложена в склады. Так хранилище за хранилищем наполнилось его урожаем.
А какой-то воробей, у которого были птенцы, повадился туда и вытаскивал одно зёрнышко, затем улетал и совал зёрнышко в клюв своему птенцу. Затем он снова появлялся и брал другое зёрнышко, улетал и давал другому птенцу. И опять прилетал и брал третье зёрнышко, улетал и кормил третьего птенца. Затем снова появлялся, доставал четвёртое зёрнышко, летел обратно и кормил четвёртого птенца. И затем появлялся, брал одно или два зёрнышка и улетал за водой для своих птенчиков. Он продолжал летать до тех пор, пока не удовлетворил всех, и тогда они отправлялись спать. Утром воробей поднимался, направлялся к куче, брал одно зёрнышко в клюв и возвращался к гнезду.
Тогда принцесса спросила:
— Что произошло дальше?
Мудрец ответил:
— Затем воробей направлялся к этой куче снова и брал одно зёрнышко, летел назад и давал одному из птенцов.
— И что же случилось дальше? — спросила принцесса.
— Затем воробей направлялся к этой куче, брал одно зёрнышко, летел назад и кормил...
Принцесса воскликнула:
— Ты должен продолжить историю!
Тогда мудрец сказал:
— Когда всё зерно в куче закончится, тогда я приступлю к другой части этой истории.
Она ответила:
— Сейчас у меня болит голова, я не могу слушать больше.
— Ладно, — сказал он, — когда у тебя появится настроение послушать ещё, тогда я расскажу тебе дальше.
Но она уже больше никогда не попросила, потому что знала, что он начнёт ту же самую историю о птице, летающей к куче зерна, улетающей назад и кормящей своих птенцов.
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