Ангелы в помощь

Захотелось одному человеку поучаствовать в строительстве храма, но денег больших у него не было. Поэтому он отправился в горы, присмотрел там гранитную плиту, выломал её, обтесал, отполировал и решил отнести её в дар храму. Стал он искать носильщиков, но никто не соглашался такой огромный камень к храму доставить дешевле, чем за пять монет, а у человека таких денег не было.

Но вдруг подходят к нему четыре мужичка — маленькие, хилые — и говорят:

— Так и быть, мы донесём твой камень за монету, только ты подсобить нам должен. Мы этот камень тебе на спину взвалим, а сами будем с четырёх сторон поддерживать.

— Да меня тут же раздавит эта плита тяжеленная, а вы вон худые какие — тоже её не удержите, — ответил человек.

— Сам решай, да подумай, для чего ты хочешь сделать подарок храму: для Бога постараться или перед людьми покрасоваться.

Подумал человек и говорит:

— Для Бога хочу постараться.

Помолился он и подставил спину. Взвалили мужички плиту ему на спину, а она почему-то оказалась легче лёгкого. Быстро добрались они до храма.

Развернулся человек, чтобы с мужичками расплатиться, а их и след простыл.

Источник: pritchi.ru

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