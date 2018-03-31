Американское гражданство

Один англичанин поменял гражданство на американское. Недоумевающие родственники не понимали его решения.

Однажды, в откровенном разговоре у него спросили:

— И всё-таки, что же тебе дал американский паспорт?

Эмигрант ответил:

— Кое-что он мне всё-таки дал. Теперь я могу сказать, что я победил в американской революции.

Источник: pritchi.ru

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