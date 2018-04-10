Однажды в ветреную погоду парашютист спрыгнул с самолёта; шквалистый порыв ветра отбросил его на много миль в сторону от запланированного места приземления. Его парашют зацепился за дерево, и ему пришлось провисеть несколько часов в богом забытом месте, постоянно моля о помощи.

Наконец показался прохожий.

— Как ты попал на дерево? — спросил он.

Парашютист объяснил ему. Затем поинтересовался, где он находится.

— На дереве, — последовал ответ.

— Эй! Ты, наверное, церковник!

Незнакомец сильно удивился:

— Точно. А как ты догадался?

— Очень просто: то, что ты говоришь, с одной стороны — истинно, а с другой — совершенно бесполезно.

Источник: pritchi.ru

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