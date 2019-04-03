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1001 день
Суфийская притча   
03 Апреля 2019 г.
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old vostok

Некто собирался в ученики к суфию, и его предупредили:

— Ты должен будешь ответить на вопрос. Если ты дашь правильный ответ, он возьмёт тебя в обучение на три года.

Вопрос был задан и ученик, поломав голову, выдал ответ. Представитель учителя удалился и через несколько минут объявил, что ответ верен.

— Теперь ты должен удалиться и ждать 1001 день. После этого ты можешь явиться и получить Учение.

Соискатель был польщён. Он поблагодарил представителя и спросил:

— А что было бы, если бы я не ответил?

— О, в этом случае вы были бы приняты немедленно!

Источник: pritchi.ru

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