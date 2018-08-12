Звездное бремя: блистать в бикини в возрасте "не юной мамы". Семейство Виторгана восхищает поклонников

«Вам нельзя на пляж!» 78-летний Эммануил Виторган в красных трусах и его 56-летняя жена Ирина в бикини поразили поклонников. Те настолько внимательны, что даже пересчитали количество пар обуви на фотографии.

Пять месяцев назад актер Эммануил Виторган и его супруга Ирина стали родителями. Сейчас они наслаждаются летним солнцем в Юрмале.

Пара владеет в Латвии коттеджем, в котором они проводят время в небольших промежутках между гастролями. Эммануил Гедеонович с женой и дочерью Этель обожают морское побережье и пляжный отдых.

Недавно Виторган опубликовал в Instagram-блоге фото одного из семейных выходов на пляж. Женщина выглядит настолько великолепно в свои 56 лет, что невозможно поверить, что меньше чем полгода назад у нее родился ребенок.

Ирина рассказывала в интервью, что она 20 лет лечилась у специалистов, и в итоге у нее получилось не только забеременеть, но и выносить дочь, а потом благополучно родить ее.

На фото подписчики актера увидели всю семью в сборе. Эммануил и его жена покрыты красивым бронзовым загаром. Однако нашлись комментаторы, которые стали критиковать фото.

Некоторые из них говорят, что знаменитый артист не должен обнажать свое тело перед поклонниками в столь зрелом возрасте. Другие осудили "слишком открытый" купальник Ирины.

Ряд пользователей Сети начал обсуждать, как паре удается справляться с младенцем. Высказывалось предположение, что супруги отдали девочку на воспитание няням. Эти подписчики нашли подтверждение своим словам в том большом количестве обуви, которая стояла рядом.

По инф. "Домашний очаг"

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