Звезда советского хоккея Александр Мальцев: "Главное – просто забить гол. А не выпендриваться

20 апреля исполнилось 70 лет хоккеисту Александру Мальцеву. Великий форвард провёл 319 матчей за сборную СССР, забил 212 голов. Мальцев жутко не любит давать интервью. Но мы всё-таки поговорили с легендой.

Любопытный банкет прошёл в воскресенье в обществе «Динамо» – в честь Александра Мальцева (70 лет) и Виталия Давыдова (80 лет). Причём на застолье не пришли ни Мальцев, ни Давыдов. Им гулянки не нужны. Зато Александра Николаича можно встретить на хоккее.

Общались мы под трибуной во время «Матча звёзд КХЛ» в Казани.

– Видел, за вами главный тренер «Авангарда» Боб Хартли бегал как ребёнок, чтобы взять ваш автограф на свои детские коньки, – говорю Мальцеву. – Вот как в Канаде любят советский хоккей.

– Ну ещё бы! Во время Суперсерии-1972 мы заслужили такую популярность в Канаде. Особенно после первой игры, в которой разгромили хозяев со счётом 7:3. Мы показали, что всё-таки умеем играть в хоккей.

– Как вы относитесь к тому, что динамовец Александр Овечкин обогнал Сергея Фёдорова и стал самым результативным русским в истории НХЛ?

– А я ведь помню, как пацаном брал его в команду ветеранов «Русское золото», и он за нас играл. Носился по льду такой молодой, зелёный. Говорит, что учился у нас. Я хочу поздравить Сашу. Это большой успех нашего хоккея. Все твердят о канадцах. А мы говорим о советской и русской школе. Это ведь здорово, что наш парень взобрался на такую вершину.

– Сейчас модно проводить конкурсы на самый красивый буллит, самый сильный щелчок. А кто в ваше время бросал сильнее всех?

– Я думаю, что Виктор Блинов. Когда мы играли в «Лужниках», то он выходил на лёд и броском от своих ворот перекидывал шайбу через табло. Вот какая силища была у человека. Такого броска я ещё не видывал!

– А кто забивал самые красивые голы?

– Да какая разница, красивая это шайба или нет? Запомните и передайте молодым: главное – просто забить гол. А не выпендриваться. Это моё такое мнение.

– Что вы скажете динамовским болельщикам? В клубе назревает очередная революция…

– Надо дожить до этого, – мудро и осторожно сказал Мальцев.

…И вот, словно подарок на юбилей маэстро, в московском «Динамо» снова поменялась власть. Ушёл гендиректор Валерий Шанцев, отработав всего год. А к власти приходят Аркадий Ротенберг и его правая рука по хоккею Андрей Сафронов. На посту главного тренера ещё на два года оставляют Владимира Крикунова.

Задача – больше доверять динамовской молодёжи и вернуться к той команде, которая завоевала два Кубка Гагарина в 2012 и 2013 годах. А дядя Саша Мальцев всегда был, есть и будет символом хоккея «Динамо». Во все времена, при любой власти.

По инф. «Аргументы недели»

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