ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Звезда российской пропаганды раскритиковала российское ТВ за обилие агрессии
По инф. rosbalt.ru   
26 Декабря 2018 г.
Изменить размер шрифта

tv 1

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева призналась, что не смотрит телевизор.

Почему это так, она объяснила в интервью Русской службе BBC. «Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья», — сказала журналистка, которая ведет программу «Время» уже 20 лет.

Андреева также не согласилась с тем, что в России она предстает как «лицо пропаганды». По словам диктора, она очень уважает таких коллег по цеху, как Светлана Сорокина и Татьяна Миткова, но те работали «на стыке времен тяжелых, и на плохих новостях». А в таких случаях, по словам Андреевой, известными стать проще.

Она отметила, что сейчас сотрудники государственного канала «работают уже не в то время, когда идут глобальные перемены, а вот стабильность у многих ассоциируется с тем, что это пропаганда». Однако Андреева уверяет, что это всего лишь «спокойная, взвешенная подача информации» и «просто новости» без оценок.

Со словами об агрессии не согласился Дмитрий Киселев, ведущий программы «Вести Недели» на конкуренте «первой кнопки» ВГТРК.

Он прокомментировал заявление Андреевой радио «Говорит Москва» так: «Если говорить об уровне агрессии на российском телевидении, то, как мне представляется, если она и есть, то это некий отраженный свет от уровня агрессии в отношении России в современном мире».

Он подчеркнул, что «совершенно не видит» агрессии внутри российского общества, а недавние притеснения рэперов назвал частностями. «В этом году мы стали теплее относиться друг к другу. И вообще к внешнему миру», — заявил Киселев.

«Это не система. Мне кажется, что у нас все хорошо в обществе и все хорошо на телевидении», — подвел он итог.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 