Звезда российской пропаганды раскритиковала российское ТВ за обилие агрессии

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева призналась, что не смотрит телевизор.

Почему это так, она объяснила в интервью Русской службе BBC. «Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья», — сказала журналистка, которая ведет программу «Время» уже 20 лет.

Андреева также не согласилась с тем, что в России она предстает как «лицо пропаганды». По словам диктора, она очень уважает таких коллег по цеху, как Светлана Сорокина и Татьяна Миткова, но те работали «на стыке времен тяжелых, и на плохих новостях». А в таких случаях, по словам Андреевой, известными стать проще.

Она отметила, что сейчас сотрудники государственного канала «работают уже не в то время, когда идут глобальные перемены, а вот стабильность у многих ассоциируется с тем, что это пропаганда». Однако Андреева уверяет, что это всего лишь «спокойная, взвешенная подача информации» и «просто новости» без оценок.

Со словами об агрессии не согласился Дмитрий Киселев, ведущий программы «Вести Недели» на конкуренте «первой кнопки» ВГТРК.

Он прокомментировал заявление Андреевой радио «Говорит Москва» так: «Если говорить об уровне агрессии на российском телевидении, то, как мне представляется, если она и есть, то это некий отраженный свет от уровня агрессии в отношении России в современном мире».

Он подчеркнул, что «совершенно не видит» агрессии внутри российского общества, а недавние притеснения рэперов назвал частностями. «В этом году мы стали теплее относиться друг к другу. И вообще к внешнему миру», — заявил Киселев.

«Это не система. Мне кажется, что у нас все хорошо в обществе и все хорошо на телевидении», — подвел он итог.

По инф. rosbalt.ru

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