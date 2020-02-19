Зверское убийство в Калининграде: супругов застрелили на глазах ребенка

В Калининграде 15 февраля разыгралась настоящая трагедия. Под стенами Центрального рынка застрелили двукратного чемпиона СССР по горнолыжному спорту Вадима Янголенко и его беременную супругу Дарью Ефимову.

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ЧП произошло рядом с Центральным рынком на улице Баранова. 63-летний мужчина взял охотничий обрез и выстрел из него в семейную пару с ребенком. Муж с женой погибли на месте, их 13-летний сын получил ранения. Сам стрелок после этого попытался выстрелить себе в грудь. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. После мужчина скончался в реанимации.

Как рассказала представитель СУ СК РФ по региону Наталья Гацко, причиной убийства семейной пары стала личная неприязнь. Оперативники провели обыск в квартире злоумышленника и нашли предсмертную записку, в которой говорилось о неприязненных отношениях между ним и погибшим. По словам соседей, мужчины ссорились из-за неудачно припаркованной машины.

По данным очевидцев, у убитой семейной пары был бизнес на рынке. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.

Известно, что убитый Вадим Янголенко 1985 году получил титул первого чемпиона СССР по слалому среди красноярцев в возрасте 18 лет. Спустя три года он второй раз стал чемпионом страны.

По инф. rosbalt.ru

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