"Золотой парашют" для воронежского вице-губернатора: прокуроры ничего незаконного не нашли

Выплата сразу 23 окладов заместителю врио главы Воронежской области Юрию Агибалову была законной. К такому выводу пришла прокуратура региона.

«Основания для принятия мер прокурорского реагирования не установлены», — сообщается на сайте ведомства по итогам проверки законности денежных выплат чиновнику.

Ранее сообщалось, что после увольнения с поста врио вице-губернатора Агибалов получил «золотой парашют» в виде 23 окладов и доплату к пенсии в размере 75% от среднего ежемесячного заработка. Спустя два дня Агибалова назначили вице-губернатором.

По инф. rosbalt.ru

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