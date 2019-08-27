Злая собака — это опасное оружие! На рыбака натравили ротвейлера...

Ротвейлер напал на рыбака и искусал. Перед этим мужчина просил хозяев привязать собаку, однако получил отказ, сообщает портал «МОЕ! Online» со ссылкой на очевидцев.

ЧП произошло в селе Синдякино Хлевенского района Липецкой области. На берег водоема на отдых приехала пара из Воронежской области. С ними был ротвейлер без намордника. Находившийся в том же месте рыбак попросил привязать собаку, но пара вступила в перепалку с мужчиной. Хозяева собаки заявили, что породы ротвейлер нет в списке потенциально опасных собак, который недавно приняли в Госдуме. Рыбак настаивал, что собака все равно представляет угрозу. После перебранки женщина натравила собаку на рыбака словами «Взять его, взять!».

Ротвейлер покусал мужчину. На место происшествия вызвали полицию, владельцев пса забрали в участок. По данным очевидцев, хозяева собаки были пьяны.

По факту случившегося проводится проверка.

В последнее время общественность, да и власти, серьезно озабочены тем, как ввести содержание опасных собак в законное русло, гарантировать людям безопасность. Вот некоторые наши заголовки об этом:

По инф. rosbalt.ru

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