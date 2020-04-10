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Зюганов назвал голосование в сентябре «халтурой»
По инф. sobesednik.ru   
10 Апреля 2020 г.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением перенести единый день голосования с 13 сентября на более позднюю дату.

Зюганов назвал голосование в сентябре "халтурой" и призвал перенести его

Он считает, что в текущих условиях времени на подготовку к выборам и агитацию недостаточно: «Нормальных полноценных условий для серьезных выборов в сентябре нет. Максимально сужается время для проведения кампании», — приводит его слова «Интерфакс».

Зюганов считает, что людям, выступающим за проведение голосования в сентябре «нужны не выборы, а халтура». Он убежден, что шансов провести предвыборную кампанию, в которую входит создание команды, «массовые встречи с избирателями, диалог», нет.

  • В единый день голосования 13 сентября 2020 года в России должны пройти выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 субъектов Федерации (18 прямых, 2 — через парламенты субъектов) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ. В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 13 июня 2020 года, выборы пройдут в единый день голосования 2021 года.
  • Ранее в России перенесли на неопределенный срок голосование по внесению поправок в Конституцию.
Здравая логика в рассуждениях Геннадия Зюганова есть. Сейчас, когда россияне озабочены решением проблемы пандемии коронавируса, конечно, мягко говоря, не много не до политики. И о какой агитации может идти речь, если люди боятся выходит из дома?
  • А что думаете вы, читатель МГ?, по поводу переноса даты голосования? Напишите свое мнение в комментариях, ваше мнение важно!

    • По инф. sobesednik.ru

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