Зюганов назвал голосование в сентябре «халтурой»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением перенести единый день голосования с 13 сентября на более позднюю дату.

Он считает, что в текущих условиях времени на подготовку к выборам и агитацию недостаточно: «Нормальных полноценных условий для серьезных выборов в сентябре нет. Максимально сужается время для проведения кампании», — приводит его слова «Интерфакс».

Зюганов считает, что людям, выступающим за проведение голосования в сентябре «нужны не выборы, а халтура». Он убежден, что шансов провести предвыборную кампанию, в которую входит создание команды, «массовые встречи с избирателями, диалог», нет.

В единый день голосования 13 сентября 2020 года в России должны пройти выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 субъектов Федерации (18 прямых, 2 — через парламенты субъектов) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ. В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 13 июня 2020 года, выборы пройдут в единый день голосования 2021 года.

Ранее в России перенесли на неопределенный срок голосование по внесению поправок в Конституцию.

Здравая логика в рассуждениях Геннадия Зюганова есть. Сейчас, когда россияне озабочены решением проблемы пандемии коронавируса, конечно, мягко говоря, не много не до политики. И о какой агитации может идти речь, если люди боятся выходит из дома?

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По инф. sobesednik.ru

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