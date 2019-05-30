Жуткое преступление: врачи "скорой" усыпили стариков. Деньги нужны были...

В Кирове двое медиков похитили у пенсионерок денежные средства и стали фигурантами дела о разбое (ч. 2 ст. 162 УК).

35-летний фельдшер скорой помощи и 27-летний терапевт, работающий в одном из медцентров, пришли к пенсионеркам домой и предложили «полечить их от гипертонии». «Измерив артериальное давление, злоумышленники сделали пенсионеркам уколы, от которых те потеряли сознание, а когда очнулись, медики уже ушли», — сказано в сообщении МВД РФ.

Сбережений кировчанки хватились только на следующий день.

Оба злоумышленника уже задержаны. Как выяснилось, один из них приметил, где в квартире лежали деньги, когда приезжал туда на вызов. У мужчины быстро созрел план, и он решил взять знакомого «в долю». Около 30 тыс. руб. один из задержанных успел «потратить на погашение ранее взятых кредитов». Сколько всего было похищено, ведомство не уточняет, но оставшаяся сумма изъята и возвращена хозяйкам.

Ужасная история, возмутительная. Самое ужасное, что она ведь содействует недоверию к медикам (которое и так хромает из-за вспылвающих там и сям врачебных ошибок)! Но давайте не сгущать краски - кировская история это, все-таки, экстраординарный случай. Ну а негодяи изредка, но бывают... в любой форме - что в полицейском мундире, что в белом халате.

По инф. rosbalt.ru

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