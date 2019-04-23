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Жутко: во время землетрясения на Филиппинах раскачивались небоскребы
По инф. rosbalt.ru   
23 Апреля 2019 г.
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Как минимум восемь человек погибли в результате подземных толчков на главном филиппинском острове Лузон, передает CNN.

Жутко: во время землетрясения на Филиппинах раскачивались небоскребы

По информации BBC News, еще порядка 20 госпитализированы, передает BBC News.

Магнитуда землетрясения оценивается в 6,1. Оно раскачивало высотные здания в столице страны Маниле. С одного небоскреба, на крыше которого был установлен бассейн, хлынули потоки воды, свидетельствует видеозапись очевидца.

В городе Порак под завалы четырехэтажного дома попали четыре человека, идет спасательная операция.

«Серьезно» пострадал международный аэропорт Кларк, отмечается в сообщении. Занятия в манильском университет отменены.

По инф. rosbalt.ru

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