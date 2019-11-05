Жутко: пропавшую в Нижнем Новгороде девушку нашли мёртвой... в лесу

В ходе поисков в лесополосе в Нижнем Новгороде нашли тело пропавшей 21-летней Юлии Розовой. Она исчезла более пяти суток назад. (Все надеялись найти девушку живой, но, увы... прим. МГ.)

Тело нашли в лесополосе за Сормовском кладбищем около выезда из города, уточняет РИА Новости. Чтобы установить причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили следственные органы СК России по региону.

Известно, что 30 октября девушка покинула дачный дом в садовом товариществе поселка Березовая Пойма в Московском районе Нижнего Новгорода и пропала.

Очень жалко, что эта история закончилась подобным образом. У девчушки жизнь только начиналась. Вопрос в этой истории, конечно, очень много, и ответы на них наверняка появятся. А всем нам следует извлечь урок из этого происшествия. Не оставляйте своих близких одних, особенно, в сложных ситуациях, поддерживайте и помогайте...

На нашем сайте немало новостей о происшествиях с внуками, и о них надо знать, чтобы беду можно было предупредить:

По инф. rosbalt.ru

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