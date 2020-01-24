Жуткий случай в Перми: многодетная мама задушила двоих детей

В Кудымкаре Пермского края многодетная мать убила двух младших детей. 32-летняя женщина страдала от послеродовой депрессии.

Трагедия произошла 23 января. Отец семейства, вернувшись с работы, обнаружил двух своих детей мертвыми. Выяснилось, что его жена задушила ребенка трех лет и младенца 2019 года рождения. После этого она пыталась покончить с собой. Ее спасли.

Двое других детей — 3 и 9 лет — во время трагедии спали дома.

За 4 последних года в РФ на 50% возросло количество совершенных родителями убийств собственных детей. Также почти в два раза выросло число случаев истязания детей. В связи с этим в МВД России призывают внести поправки в Семейный кодекс, которые дадут полицейским право изымать ребенка из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью. Сейчас такое право имеют только органы опеки.

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Газета «Парма», ссылаясь на слова тети многодетной матери, сообщает: медикам женщина успела сказать, что «спасала детей от бесов».

Как сообщает издание «Звезда», родственники рассказали, что по поводу депрессивного расстройства женщина обращалась в больницу. После попытки суицида она находится в реанимации.

Что заставлять родителей детей (а прежде всего, матерей) идти на такое? Насколько нужно быть хладнокровными и жестокими, принимая решение лишить жизни ребенка? Можно, конечно, списать все на внешние обстоятельства - нехватку денег, проблемы с жилплощадью... Люди живут от зарплаты до зарплаты, вечно издерганные и замученные, и порой психика у некоторых не выдерживает. Как бороться с этим? Для начала, конечно, надо навести порядок в экономической жизни страны. Предложение президента о выплате пособий малоимущим семьям на содержание детей от 3 до 7 лет тоже будет как нельзя кстати. Возможно, эти меры помогут скорректировать печальную статистику. Если же нет, то искать корень проблемы надо будет совсем в другом.

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По инф. rosbalt.ru

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