Жуткий пожар в Бангладеш: люди прыгали из окон небоскреба...

В небоскребе в столице Бангладеш Дакке произошел сильный пожар. спасаясь от огня, шесть человек выпрыгнули из окон горящего здания, пишет газета Daily Star.

Очевидцам удалось заснять этот страшный момент. На кадрах также видно, как несколько человек пытаются спуститься по лестнице с внешней стороны небоскреба.

По данным СМИ, всех пострадавших доставили в больницу. На месте ЧП работают пожарные. Задействованы вертолеты. Находящихся в здании людей эвакуируют.

Причина возгорания неизвестна.

По инф. rosbalt.ru

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