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Жуткий пожар в Бангладеш: люди прыгали из окон небоскреба...
По инф. rosbalt.ru   
28 Марта 2019 г.
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В небоскребе в столице Бангладеш Дакке произошел сильный пожар. спасаясь от огня, шесть человек выпрыгнули из окон горящего здания, пишет газета Daily Star.

Жуткий пожар в Бангладеш: люди прыгали из окон небоскреба...

Очевидцам удалось заснять этот страшный момент. На кадрах также видно, как несколько человек пытаются спуститься по лестнице с внешней стороны небоскреба.

По данным СМИ, всех пострадавших доставили в больницу. На месте ЧП работают пожарные. Задействованы вертолеты. Находящихся в здании людей эвакуируют.

Причина возгорания неизвестна.

По инф. rosbalt.ru

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