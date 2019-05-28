Жуткий инопланетный пейзаж заснят на видео на берегу Волги

В Волгограде блогер заснял с высоты территорию завода-банкрота «Химпром».

Как сообщает «Блокнот Волгограда», блогер Александр Блинков снял шламохранилище с химическими отходами. «Чудовищное место, похожее на мертвую планету... или делающее планету мертвой», — прокомментировал автор.

«Мертвая планета» распростерлась прямо на берегу Волги, уже за территорией завода. От линии воды ее отделяет всего лишь небольшая полоска деревьев, отмечает издание.

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По инф. rosbalt.ru

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