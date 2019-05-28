ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Жуткий инопланетный пейзаж заснят на видео на берегу Волги
По инф. rosbalt.ru   
28 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

В Волгограде блогер заснял с высоты территорию завода-банкрота «Химпром».

Жуткий инопланетный пейзаж заснят на видео на берегу Волги

Как сообщает «Блокнот Волгограда», блогер Александр Блинков снял шламохранилище с химическими отходами. «Чудовищное место, похожее на мертвую планету... или делающее планету мертвой», — прокомментировал автор.

«Мертвая планета» распростерлась прямо на берегу Волги, уже за территорией завода. От линии воды ее отделяет всего лишь небольшая полоска деревьев, отмечает издание.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 