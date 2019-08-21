Жуткие паводки на востоке страны: спасать приходится не только людей

С придомовой территории на хабаровском Большом Уссурийском острове, оказавшемся в зоне затопления, спасены четыре кота и два котенка. Зверей бросила хозяйка дома, которую спасатели сняли с крыши. Вообще стихия, накрывшая этим летом Сибирь и Дальний Восток (наводнения и пожары) жестко прошлась не только по людям... Спасают, конечно, прежде всего людей - но и зверью, бывает, везет. И это хорошо: как бы жестко не обходилась судьба с людьми, нельзя черстветь душой...

С собой женщина захватила только пса.

Для эвакуации зверей на лодке к дому отправились сотрудники МЧС. Они руководствовались словами жительницы, что там остались трое котов, но заметили сразу шестерых.

Главк МЧС отмечает, что коты были голодными и обезвоженными. Спасатели погрузили их на борт, накормив по пути хлебом и напоив.

Два котенка нашли приют у одного из участников спасательной операции.

Как сообщалось, уровень воды в Амуре в районе Хабаровска сегодня поднялся до 602 см, что на 2 см превышает отметку «опасное явление».

Шесть кошек вывезли с затопленного Большого Уссурийского острова спасатели МЧС. Питомцев оставили владельцы участков, которым пришлось спешно покинуть свои дачи. https://t.co/Mj6i1vmD5n pic.twitter.com/VBrhvJ9mOO — Вести-Хабаровск (@vesti_dv) 21 августа 2019 г.

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Кстати, о паводках - они продолжаются, увы. Так, в девяти селах соседнего Приморья остаются подтопленными около 150 жилых домов и боле 650 подворий. Из 350 домов и тысячи придомовых территорий вода уже ушла, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

При этом из-за предстоящих ливней на четверг в крае снова объявлено штормовое предупреждение.

По инф. rosbalt.ru

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