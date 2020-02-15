Жуткая история из Северной Осетии: на даче бывшего прокурора нашли тело его жены

На даче бывшего старшего прокурора Северной Осетии Игоря Чельдиева нашли закопанный труп его гражданской жены Ирины Боженко. В начале января она пропала. Заявление в полицию написал сам Чельдиев, пишет «Коммерсантъ».

45-летняя Боженко вышла из дома 4 января и с тех пор не выходила на связь, сообщает NR со ссылкой на МВД республики. С собой она якобы забрала российский и заграничный паспорта. Заявление о пропаже написал Чельдиев после того, как сестра женщины забила тревогу.

Во время повторного осмотра дома правоохранители заметили «небольшой холмик» рядом с кирпичным забором дачи. Когда его начали раскапывать, Чельдиев признался, что там лежит тело его гражданской жены.

Бывший прокурор утверждал, что Боженко погибла в результате несчастного случая: она упала и ударилась головой. По данным Baza, у нее действительно обнаружили тяжелую черепно-мозговую травму. Согласно предварительному заключению экспертов, женщина умерла от удара каминной кочергой.

СК завел уголовное дело об убийстве (ст.105 УК РФ). Чельдиева задержали. По данным «Пятого канала», он уже написал явку с повинной и признался, что убил Боженко во время ссоры.

Чельдиев был старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и противодействии экстремизму. В 2017 году его наградили знаком отличия «За верность закону». После увольнения он дал несколько интервью, в которых критиковал тогдашнего прокурора Северной Осетии Игоря Векшина.

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Polit.ru

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