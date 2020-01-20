Жуткая история из Ленобласти: внук нашел труп деда со следами пыток

Тело 82-летнего мужчины со связанными электрическим шнуром ногами и завязанным ртом было обнаружено в частном доме в деревне Вопша Ленинградской области. Труп нашел внук убитого. (Более жуткую находку сложно себе представить. Понятно, что над стариком поиздевались перед смертью немало... прим. МГ.)

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По словам родственника, ему позвонил сосед убитого и сообщил, что в доме уже сутки горит свет, а хозяин на улицу не выходит. Тогда внук прибыл в дом дедушки, где в комнате на полу его ждала страшная находка.

Его ноги были связаны, а рот перевязан шарфом. На лице имелись кровоподтеки.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Не всем дается умереть собственной смертью. Порой она настигает в лице какого-то хулиганья, которое ищет чем поживиться. И одинокие беспомощные старики - самые желанные жертвы для них. Ведь они и отпора-то дать не могут. Но порой бывает и так, что смерть приходит в лице собственных родных, даже больше - детей! И вот это особенно жутко...



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По инф. rosbalt.ru

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