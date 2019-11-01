Жутчайшая история из Нарьян-Мара: ребёнка зарезали в садике

В Нарьян-Маре мужчина во время тихого часа пришел в детский сад «Сказка» и зарезал шестилетнего ребенка, сообщает главное управление Следственного комитета. (Очень страшная история, которая не укладывается в голове... прим. МГ.)

Денис Поздеев во время допроса

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Подозреваемого задержали на месте преступления. Им оказался пьяный 36-летний местный житель. Baza добавляет, что его зовут Денис Поздеев. Убить ребенка ему приказали «голоса в голове», которые обещали «вечную жизнь».

По данным Telegram-канала Mash, преступник с 2016 года лечился у нарколога в окружной больнице Нарьян-Мара. Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский подтвердил РИА Новости эту информацию. Мать Поздеева рассказала Mash, что ее сын выпивал «не каждый день», а только «иногда» с друзьями.

Задержанного отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР. Собеседник агентства утверждает, что Поздеев не имеет судимости.

В отношении мужчины заведено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие будет просить суд об его аресте.

Также уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели на должностных лиц и сотрудников частного охранного предприятия.

Охранники утверждают, что пропустили Поздеева в детский сад, так как решили, что он отец одного из детей.

Отец убитого мальчика рассказал, что не знает Поздеева, передают РИА Новости.

В 2016 году задержанного оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за фотографию свастики во «ВКонтакте», сообщает Baza. Также Поздеев с поддельной страницы публиковал изображения, связанные с тематикой Ку-Клукс-Клана.

Еще одна трагедия в детском саду, которая убеждает в том, что наши внуки не находятся в безопасности, пока их мамы и папы на работе. Сколько уже было случаев, когда в саду происходили несчастные случаи? То дерево упадет во время прогулки, то ребенок застрянет в горке и задохнется, то малыша просто изобьют одногруппники, а может статься, что ребенок попросту уйдет с территории и это останется незамеченным. Но вот этот случай, произошедший в Нарьян-Маре, превзошел, пожалуй, все. Спрашивается, где были охранники, воспитатели? Почему не спросили документов у пришедшего? А он просто выбрал ребенка "методом тыка" и зарезал. Теперь остается только надеяться, что он ответит за свое злодеяние по закону, а родителям ребенка - сил пережить произошедшее. Подводя итог, хочется сделать вывод, что, возможно, все-таки с детьми лучше заниматься бабушкам? Ведь они точно не будут спускать глаз с драгоценного внука или внучки.

Polit.ru

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