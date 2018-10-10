Жуть почище любого триллера: парень обвиняется в убийстве и каннибализме — на пару с девчушкой-бродяжкой...

В Ленинградской области 22-летнему уроженцу Алтайского края предъявлено обвинение в убийстве 21-летнего жителя поселка Новинка Кировского района. Судя по данным следствия, произвошло не просто убийство, но и поедание трупа, в котором приняла участие 12-летняя девочка, ведущая "асоциальный образ жизни"...

Расчлененный труп обнаружили 3 октября. По версии следствия, в квартире произошел конфликт между хозяином и его гостями — молодым человеком и 12-летней девочкой. Злоумышленник ударил пострадавшего ножом в шею и торс.

Сообщалось, что следствие проверяет данные о том, что части тела погибшего съели. Эта информация официально не подтверждена. Также сообщалось, что девочка якобы участвовала в убийстве. Однако по делу она проходит свидетелем. В настоящее время она помещена в специализированное учреждение для детей и подростков.

Известно, что 12-летняя девочка сбежала из дома в Сочи. Вместе с взрослым другом она скиталась по улицам Петербурга. Впоследствии они познакомились с пострадавшим в кафе. Он предложил им пожить у него дома в поселке Новинка.

Расследование продолжается. Обстоятельства ухода девочки из семьи и ее перемещения по России устанавливаются.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ