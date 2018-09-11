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Жуть какая: в столице ищут убийцу и расчленителя пожилой женщины
По инф. rosbalt.ru   
11 Сентября 2018 г.
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СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения расчлененного трупа пенсионерки в квартире в столичном районе Строгино.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе Следственного комитета РФ, труп пожилой женщины нашли ее родственники. В квартире женщина проживала вместе с сыном.

На месте инцидента в настоящее время работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что в квартире дома на улице Кулакова нашли расчленное тело пенсионерки.

По инф. rosbalt.ru

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