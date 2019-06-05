Жуть: девушка спалила дом со спящими родителями. Из ненависти!

В Пермском крае 17-летнюю девушку признали виновной в попытке убийства родителей.

Как сообщили в СК РФ, в ночь на 28 января «на почве личных неприязненных отношений» девушка из поселка Койва решила убить родителей и подожгла дом, где они спали. Родители сумели спастись, но дом и все вещи сгорели.

Ее судили по двум статьям — о покушении на убийство двух человек и уничтожении имущества путем поджога. Суд решил назначить девушке наказание в виде 5,5 лет воспитательной колонии.

...Ужасная история. До такого доходит, когда семейные отношения напряжены до предела, нет взаимопониманя (а гавное - любви!) между детьми и взрослыми. Не будем осуждать огульно юную девчушку, изломавшую себе судьбу, мы не знаем всех подробностей истории. Психика подростков - мир причудливый и ранимый, может выдать любые эксцессы! Кстати, а ваши внуки - окружены душевным теплом близких?

По инф. rosbalt.ru

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