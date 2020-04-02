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Журналисты узнали подробности о новом шоу Елены Степаненко
По инф Sobesednik.ru   
02 Апреля 2020 г.
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Все привыкли видеть королеву российского юмора только в образах её персонажей. Но зрителей всегда интересовало, какая Елена Степаненко на самом деле, чем увлекается, что её огорчает, а что – забавляет. Пришло время узнать артистку поближе в её новом воскресном «Шоу Елены Степаненко» на телеканале «Россия».

Журналисты узнали подробности о новом шоу Елены Степаненко


Энергичная Елена подготовилась ко встрече серьёзно, кардинально сменила имидж и настроена решительно! Чуткий собеседник и яркая актриса, талантливая певица, заботливая хозяйка и надёжный друг – и это всё она, многоликая, непредсказуемая, позитивная.

Познакомиться с обновлённой Еленой Степаненко хотят все. Первыми в гости заглянут Мария Аронова, Татьяна Васильева, Ольга Бузова, Ефим Шифрин, Анна Семенович, Олеся Железняк, Анфиса Чехова, Николай Цискаридзе. На этот раз не обойдётся и без шуток, да и как без них в компании Степаненко! Давний друг Ефим Шифрин задаст Елене очень личный, но современный вопрос… почему же у любимицы миллионов до сих пор нет Инстаграма? Эту тему продолжит и самая влиятельная инстадива современности Ольга Бузова. Она научит Елену модным словечкам и успеху в соцсетях. Не удивимся, если после такого мастер-класса Степаненко выйдет в топ Инстаграм! Ну а если с Марией Ароновой Елена пойдёт ещё дальше и протестирует современные гаджеты, то что же будет с другими гостями – даже страшно представить.

– Я давно хотела в своей жизни что-то изменить, выйти за рамки своего творческого образа, попробовать что-то новое. И это шоу как раз то, чего мне так не хватало. Программа выходит в непростое для всех нас время. И мне так хочется хоть немного скрасить это домашнее пребывание, собрать всех у телеэкрана, чтобы побеседовать на важные для нас темы, встретиться с людьми, которые по-настоящему интересны. Ну а хорошее настроение обязательно придёт – это я вам обещаю, – поделилась Елена Степаненко.

Отдельного внимания заслуживает студия программы. Модное многофункциональное пространство спроектировано по капризу современной Женщины с большой буквы. Здесь и зона интервью с располагающими к беседе диванами, и мастерская, где можно творить и шалить, а также зона активности для танцев, песен и аттракционов. Есть и особое место, в котором до поры до времени будет скрываться секретный гость.

Шоу новое, но неизменно одно: в компании Елены Степаненко скучно не будет. Елена не боится экспериментов и провокаций, а гости ей в этом помогут. Так что воскресный полдень на телеканале «Россия» будет наполнен весёлыми пародиями, забавными розыгрышами и экспромтом на все 100%. В «Шоу Елены Степаненко» будет и то, что зрители совсем не ожидают от всегда искрящейся юмором артистки – это тонкий, деликатный разговор, в котором каждый герой раскроется для зрителей по-новому.

По инф. sobesednik.ru

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