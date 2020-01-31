Журналист Голунов готов помочь семьям арестованных по его делу полицейских

Журналист Иван Голунов прокомментировал арест пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД по Москве, принимавших участие в его задержании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал журналиста.

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Голунов согласился с решением Басманного суда столицы и отметил: «На суде прозвучало, что некоторые из задержанных являются единственными кормильцами семьи и их детям нужна медицинская помощь. <…> Я готов материально помочь семьям, если у них возникнет критическая ситуация».

Арестованным полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

По данным Следственного комитета, полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики, которые купили и хранили незаконно. Они положили наркотики в рюкзак журналиста и его жилище. Таким образом, они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности. Имена этих полицейских — Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Все пятеро работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы.

Ивана Голунова задержали в центре столицы 6 июня 2019 года и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Вечером 8 июня суд поместил журналиста под домашний арест. 11 июня в МВД России сообщили, что уголовное дело против Голунова прекращено за отсутствием доказательств, журналиста отпустили из-под домашнего ареста.

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По инф. rosbalt.ru

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