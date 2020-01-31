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Журналист Голунов готов помочь семьям арестованных по его делу полицейских
По инф. rosbalt.ru   
31 Января 2020 г.
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Журналист Иван Голунов прокомментировал арест пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД по Москве, принимавших участие в его задержании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал журналиста.

Журналист Голунов отреагировал на арест бывших полицейских по делу о наркотиках

Голунов согласился с решением Басманного суда столицы и отметил: «На суде прозвучало, что некоторые из задержанных являются единственными кормильцами семьи и их детям нужна медицинская помощь. <…> Я готов материально помочь семьям, если у них возникнет критическая ситуация».

Арестованным полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

По данным Следственного комитета, полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики, которые купили и хранили незаконно. Они положили наркотики в рюкзак журналиста и его жилище.  Таким образом, они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности.  Имена этих полицейских — Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Все пятеро работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы.

Ивана Голунова задержали в центре столицы 6 июня 2019 года и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Вечером 8 июня суд поместил журналиста под домашний арест. 11 июня в МВД России сообщили, что уголовное дело против Голунова прекращено за отсутствием доказательств, журналиста отпустили из-под домашнего ареста.

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