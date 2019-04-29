Жулики продавали пенсионерам "фильтры для воды" с десятикратной наценкой

В Московской области предстанут перед судом организатор и 14 членов банды мошенников, обманывавших пенсионеров.

Как сообщила «Росбалту» официальный представитель МВД России Ирина Волк, аферисты под видом специалистов по водоснабжению предлагали установку систем водоочистки в связи с плохим качеством воды. При этом фильтры для воды стоимостью около 4 тыс. рублей они продавали более чем 50 тыс. рублей за штуку.

В МВД установили факт 61 мошенничества в отношении пенсионеров с ущербом в 5,5 млн рублей. Дело рассмотрит Истринский городской суд Московской области.

По инф. rosbalt.ru

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