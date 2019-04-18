Жулики продали пожилой петербурженке "спасительных таблеточек" на крупную сумму

В Петербурге разыскивают мошенников, которые похитили у пожилой женщины крупную сумму денег. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, об обмане полицейским рассказала сама пенсионерка.

Неизвестные злоумышленники под предлогом продажи лекарств выманили у женщины 300 тыс. рублей и $1 тыс., которые она передала курьеру.

Сейчас полицейские проверяют обстоятельства произошедшего и ищут преступников. К сожалению, такие эпизоды мелькают постоянно в нашей хронике происшествий. Пожилые люди, будьте бдительны!

По инф. rosbalt.ru

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