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Жулики продали пожилой петербурженке "спасительных таблеточек" на крупную сумму
По инф. rosbalt.ru   
18 Апреля 2019 г.
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В Петербурге разыскивают мошенников, которые похитили у пожилой женщины крупную сумму денег. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, об обмане полицейским рассказала сама пенсионерка.

Жулики продали пожилой петербурженке "спасительных таблеточек" на крупную сумму

Неизвестные злоумышленники под предлогом продажи лекарств выманили у женщины 300 тыс. рублей и $1 тыс., которые она передала курьеру.

Сейчас полицейские проверяют обстоятельства произошедшего и ищут преступников. К сожалению, такие эпизоды мелькают постоянно в нашей хронике происшествий. Пожилые люди, будьте бдительны!

По инф. rosbalt.ru

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