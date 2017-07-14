ЖКХ: смотря как считать

Некачественные коммунальные услуги для жильцов многоквартирных домов подпадают под Закон "О защите прав потребителей" и дают возможность требовать с поставщика возмещения убытков, уплаты неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Вопросы, связанные с правами собственников и нанимателей жилья, порядком оплаты, разъяснил пленум Верховного суда России.

Сколько платить за жилье

Общее имущество в доме

Должны ли платить за лифт жильцы первого этажа?

Да, должны. Наниматели и собственники обязаны платить за содержание и текущий ремонт общего имущества в доме независимо от того, пользуются они этим имуществом (например, лифтом) или нет.

Управляющая компания не имеет права в одностороннем порядке изменять порядок расчета платы за содержание дома и ее размеры.

Является ли общим имуществом двор и прилегающая к дому территория?

В состав общего имущества в многоквартирном доме входит земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства. Участок должен быть сформирован, то есть взят на государственный кадастровый учет.

Какие работы выполняются за счет платы на содержание дома?

Это работы, которые поддерживают в порядке и безопасности все помещения общего пользования в доме (подвалы, чердаки, крыша, подъезды, лестничные марши), все инженерные коммуникации (лифты, систему отопления, водопровод и канализацию, вентиляцию, электросети), общедомовые приборы учета, а также земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом.

Конкретный перечень работ и услуг, выполняемых за счет платы на содержание дома, утверждается каждый год на общем собрании собственников помещений в доме (если в доме не создано ТСЖ или жилищный кооператив). Речь идет о текущем ремонте общих помещений и оборудования, а также о работах по благоустройству и озеленению в подъездах и во дворе.

Как определяется размер платы (тариф) за содержание жилья?

Расчеты стоимости предполагаемых работ (то есть фактически смету) и ежемесячного платежа для собственников ежегодно проводит управляющая организация (если в доме нет ТСЖ и кооператива). Она же предлагает утвердить этот расчетный тариф на общем собрании собственников, и в течение года он пересматриваться не должен. То есть управляющая компания не имеет права в одностороннем порядке изменять порядок расчета платы за содержание дома и ее размеры.

Верховный суд подчеркнул: "утвержденный общим собранием собственников размер такой платы не может устанавливаться произвольно, он должен обеспечивать содержание общего имущества в доме".

Меры социальной поддержки

Какие бывают виды социальной помощи по оплате жилья?

Предоставление жилищных субсидий.

Компенсация части расходов по оплате жилья и коммунальных услуг.

Освобождение от оплаты за жилое помещение и (или) коммунальных услуг.

Категории лиц, которым предоставляются разные виды социальной поддержки, устанавливаются на федеральном уровне (федеральными законами), на уровне регионов и муниципалитетов (законами субъектов РФ).

Кому положена жилищная субсидия?

Такая субсидия предоставляется гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из принятого в регионе стандарта нормативной площади и стандарта стоимости МКУ, превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи.

Эти стандарты устанавливаются в каждом регионе, поэтому руководствоваться надо законами и подзаконной нормативной базой субъектов РФ.

Однако Верховный суд сформулировал некоторые важные общие принципы в порядке их предоставления и получения.

ВАЖНО! Кому положены льготы по оплате жилья нормами федерального законодательства

Герои Социалистического Труда

Герои Труда РФ

Полные кавалеры ордена Трудовой Славы

Чернобыльцы

Инвалиды

Семьи, имеющие детей-инвалидов

Почему в льготах может быть отказано

"Основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки может являться непредоставление гражданином полного комплекта документов, наличие в них противоречивых сведений. Вместе с тем само по себе наличие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг не может служить безусловным основанием для такого отказа".

Внесение оплаты

Кто отвечает за своевременную оплату жилья и коммунальных услуг?

Вовремя платить за жилье - это обязанность не только собственника или нанимателя, но и проживающих с ним членов семьи, имеющих с ним равные права на жилое помещение. Члены семьи (причем даже ограниченные судом в дееспособности) несут солидарную ответственность с нанимателем по внесению платы.

Как платить за жилье, если муж и жена развелись?

Если бывший член семьи нанимателя сохраняет право пользования жильем, он самостоятельно отвечает по обязательствам оплаты. Он имеет право заключить с управляющей организацией соглашение, в котором будет определен размер его участия в оплате. Если такого соглашения нет, размер расходов бывшего члена семьи нанимателя определяет суд. При этом учитывается доля жилплощади, которая рассчитывается в зависимости от числа всех, кто имеет право пользоваться этой квартирой. Суд обяжет УК "разделить" лицевой счет и выдать бывшему члену семьи отдельный платежный документ на оплату жилья и коммунальных услуг.

Аналогичная ситуация и в случае, если квартира оформлена в собственность. Сособственники несут обязанность по оплате соразмерно их доле и при необходимости могут требовать заключения с ними отдельного соглашения и выдачи отдельной платежки.

Кто отвечает за оплату, если квартира оформлена на ребенка?

Если собственником жилья (или доли) является несовершеннолетний, обязанность по оплате лежит на его родителях. Причем не важно, живут они совместно с ребенком или проживают в другом жилье.

При этом начиная с 14 лет подросток уже вправе самостоятельно вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

Когда и кому платить?

Плата за жилье и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10-го числа следующего месяца включительно (например, за апрель платим до 10 мая). Потребитель услуг сам выбирает, каким платежным документом пользоваться: бумажной квитанцией или электронной платежкой.

Закон разрешает наймодателю, управляющей компании, поставщикам услуг взимать плату при участии платежных агентов и банковских платежных агентов. Внесение платы такому агенту является надлежащим исполнением обязанности по оплате жилья.

При этом общее собрание собственников вправе принять решение вносить плату за все или некоторые коммунальные услуги без посредников, то есть напрямую ресурсоснабжающим организациям.

Нужно ли платить, если в квартире никто не живет?

Временное неиспользование нанимателем или собственником квартиры - это не основание для того, чтобы не платить за содержание жилого помещения или его наем. Также обязательно оплачиваются отопление, взносы на капитальный ремонт и коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды.

Какие платежи можно уменьшить?

Плата за коммунальные услуги, которая рассчитывается исходя из нормативов потребления (например, за воду, если в квартире не установлен счетчик) не взимается за время отсутствия (например, если семья уехала в отпуск). Перерасчет производится на основании заявления собственника или нанимателя с предоставлением документов, подтверждающих временное отсутствие.

Если гражданин пропустил срок подачи заявления по уважительной причине (например, находился на лечении в стационаре), перерасчет ему обязаны сделать все равно.

Как наказывают неплательщиков?

Собственники и наниматели жилых помещений, несвоевременно или не полностью оплачивающие жилье и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пеню. Ее размер установлен законом и не может быть увеличен. Тем не менее суд вправе вынести решение о несоразмерности пени последствиям нарушения обязательств и уменьшить ее по своей инициативе.

Что касается коммунальных услуг, их предоставление может быть ограничено или приостановлено при неоплате. Но сделать это можно только после письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника.

Важно! Споры, связанные с оплатой гражданами жилья и коммунальных услуг, рассматриваются мировыми судьями, а также иными судами общей юрисдикции.

Требования о взыскании суммы задолженности до 500 тысяч рублей рассматриваются в порядке приказного производства по месту жительства ответчика.

Цитата: Следует учитывать, что само по себе наличие задолженности по оплате коммунальной услуги не может служить безусловным основанием для приостановления или ограничения предоставления такой услуги.

Действия исполнителя коммунальной услуги по ее приостановлению должны быть соразмерны допущенному нанимателем (собственником) нарушению, не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения, не нарушать прав и законных интересов других лиц, не создавать угрозу жизни и здоровью окружающих

Как уменьшить оплату за ЖКУ и получить неустойку?

Если коммунальные услуги не соответствуют стандартам качества или предоставляются с перерывами, превышающими установленную норму, потребитель вправе требовать от виновного лица возмещения убытков, выплаты неустойки, денежной компенсации морального вреда и штрафа в соответствии с Законом "О защите прав потребителей". (Например, если договор о теплоснабжении заключен, а тепло в дом не подается; если холодная вода не соответствует стандартам безопасности, а горячая - ниже определенной температуры, если параметры напряжения и частоты в электросети не отвечают требованиям и т.д.)

Если горячая вода ниже определенной температуры, вы можете потребовать компенсацию морального вреда.

Но если возникнет спор о перерасчете платежей и штрафных санкциях, потребителю необходимо подтвердить факт того, что услуга была некачественной.

Как доказать "некачественность" предоставления услуги?

Составить акт нарушения качества, превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуги.

Подкрепить его показаниями свидетелей.

Сделать аудио- или видеозапись.

Представить заключение эксперта.

Какие документы могут понадобиться

Закон "О защите прав потребителей" РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (в редакции с изменениями по состоянию на 2017 год).

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах (постановление правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354).

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность (постановление правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491).

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