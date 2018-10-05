ЖКХ накануне зимы и в эпоху перемен

О том, когда хостелы исчезнут из жилых домов и можно ли приструнить соседа, затеявшего незаконную перепланировку квартиры, "Российской газете" рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис.

В прошлую зиму в нескольких регионах люди едва не замерзли. Сейчас во многих частях страны уже прошел первый снег. Все ли готово к наступающим холодам?

Андрей Чибис: Прошлая зима затянулась, и мы приступили к работе по подготовке к отопительному периоду чуть позже, чем обычно. Но тем не менее темпы подготовки к отопительному сезону даже лучше, чем в прошлом году. Уже в 32 регионах тепло в дома запущено. А в целом и дома, и котельные, и все оборудование готово больше чем на 98 процентов. И это с учетом того, что у нас огромное количество регионов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где еще тепло.

Пока мы не видим рисков при прохождении отопительного периода. Прошлые ошибки в регионах были учтены. Например, в прошлом году в Приморском крае сменился губернатор, и пока шла эта смена власти, все "забыли", что заранее купленное топливо имеет свойство заканчиваться.

В этом году у нас тоже менялись губернаторы. Никто не замерзнет?

Андрей Чибис: Надеюсь, что нет. Подготовка к отопительному периоду - это прямая ответственность губернаторов, в том числе и новых, которые только назначены. Надеюсь, прошлогодняя ситуация стала хорошим уроком всем, что на этот вопрос надо обращать самое пристальное внимание с учетом того, что у нас не самая теплая страна.

Долги за ЖКУ перевалили за 1,5 триллиона рублей

Какая сейчас ситуация с оплатой ЖКУ? Большие долги накоплены по этим платежам?

Андрей Чибис: Меньше всего долгов в Белгородской области, Краснодарском крае, Республике Башкортостан. Хорошая собираемость в Москве, здесь создана эффективная система расчетов, работает Единый расчетный центр. При этом остается достаточно высоким уровень задолженности в некоторых регионах Северо-Кавказского федерального округа, Магаданской области.

Очень многое в этом деле зависит от руководства регионов. Потому что долги часто возникают из-за попыток недоплатить, "прокрутить" деньги в этой цепочке. Мы законодательно с этим боремся, в том числе с помощью прямых договоров. Сейчас обсуждается поручение правительства о создании на уровне как минимум вице-губернаторов, а лучше губернаторов, комиссии по подготовке к зиме. И на этой площадке должна постоянно идти работа по снижению долгов в ЖКХ.

В регионах знают, кто у них самый большой должник?

Андрей Чибис: Огромный объем долгов накоплен компаниями, которые контролируются публичной властью, муниципалитетами, где-то регионами. Часто должниками являются социальные учреждения - школы, больницы и так далее. И прямая обязанность муниципалитета либо субъекта эту проблему решить. Поэтому, когда руководство региона действительно эффективно и заинтересовано в том, чтобы было меньше долгов, то и задолженность низкая.

Вторая группа серьезных должников - это унитарные предприятия в ЖКХ: МУПы, ГУПы, которым поставляется электроэнергия, ресурсы, они дальше поставляют их непосредственно в дома и при этом не платят по счетам. Поэтому правительство внесло законопроект в Госдуму, который предусматривает запрет унитарных предприятий в ЖКХ. Они должны трансформироваться в казенные предприятия с субсидиарной ответственностью муниципалитета по долгам.

Почему это важно?

Андрей Чибис: Потому что публичная власть, муниципалитет управляет инфраструктурой сам, назначает директора, утверждает тариф, контролирует эту работу, но по долгам не отвечает. Накапливается гигантское количество долгов, а отношение к ним лояльное. Ну, должен МУП и должен, раз, и списали эти долги. А в итоге остальные участники рынка, те, кто рассчитывал на эти деньги поменять трубы, заплатить зарплату, поменять оборудование в котельной или ТЭЦ, средства просто не получают. Поэтому и нужно, чтобы такая форма взаимоотношений прекратила существование. Я надеюсь, что в осеннюю сессию этот закон будет принят, и с 2019 года вступит в силу.

Насколько большой объем долгов сегодня накоплен в отрасли?

Андрей Чибис: Если брать всю цепочку: начиная от потребителя, сколько они должны УК, а УК - поставщикам тепла и воды, поставщики - энергетикам, то объем долга в этой цепочке достиг уже порядка 1,4 триллиона рублей. И всего 525 миллиардов рублей - это долги людей, самих потребителей.

Тем не менее в некоторых регионах за долги перекрывают канализацию.

Андрей Чибис: Закон позволяет ограничить канализацию злостным неплательщикам. Наша позиция - применять такие меры следует в очень крайних случаях.

Но если человек не платит и даже не выполняет решение суда, как еще с ним бороться? Инструменты отключения применяются во всем мире, более того, у нас одно из самых лояльных законодательств в отношении неплательщиков. В других странах неважно, отопительный период или нет, если ты не платишь, у тебя отключают все. Разговор короткий. У нас законодательство очень социально ориентированное, оно защищает потребителя, даже если этот потребитель должник.

А в должниках часто ходят не самые бедные люди. Главные неплательщики - это владельцы второй недвижимости. Тех, кто ведет асоциальный образ жизни, всего 1,5-2 процента. Самые дисциплинированные плательщики - как раз люди с небольшим доходом, старшего поколения, пенсионеры.

На хостелы найдется управа

Госдума планирует рассмотреть запрет размещать хостелы в жилых домах. Но инициатива проходит тяжело. Почему, ведь людям мешают гостиницы в соседней квартире?

Андрей Чибис: Да, законопроект долго обсуждался, и его доработка продолжается на площадке Госдумы. Рано или поздно эти решения будут приняты. Будет введена процедура согласования с собственниками.

Мешают не только хостелы, но и шумные кафе. Как защитить людей от такого соседства?

Андрей Чибис: Правительство уже внесло в Госдуму подготовленный нами законопроект о процедуре принятия решения собственниками. Нужно будет собрать сложный кворум для того, чтобы перевести жилое помещение в нежилое. А именно - на собрании должны будут присутствовать собственники квартир в том подъезде, в котором помещение переводится в нежилое. Ближайшие соседи "через стенку" должны дать письменное согласие. Это будет процедура, которая станет учитывать мнение владельцев квартир в доме, и защитит тех, на кого такое решение может напрямую повлиять. Сейчас в каких-то муниципалитетах у собственников спрашивают мнение, а в каких-то не спрашивают. Это будет федеральный закон. Мы рассчитываем на его принятие в осеннюю сессию.

Как остановить перепланировку

Фото: depositphotos

Были случаи, когда владельцы магазинов перестраивали их, трещины шли по фасаду. Это же опасно...

Андрей Чибис: Ответственность за перепланировки будет ужесточена. В частности, нежилых помещений - как правило, это первые этажи, подвальные. Сейчас в Госдуме рассматривается соответствующий законопроект. Он также предусматривает ускоренное принятие судебного решения по входу в помещение госжилинспектора.

Как это поможет прекратить незаконные работы по перестройке?

Андрей Чибис: Сейчас от жалобы до входа инспекции в квартиру проходит слишком много времени. Человек жалуется, а собственники помещения, в котором активно идет ремонт, не открывают дверь, работы продолжаются. Госжилинспекция обращается в суд. Но пока суд идет, ремонт не останавливается. Законопроект предусматривает процедуру быстрого принятия решения судом, чтобы вместе с судебными приставами жилинспектор мог прийти и специальным оборудованием проверять легитимность ремонта.

Это только для нежилых помещений или с соседом, который перестраивает квартиру, тоже можно бороться?

Андрей Чибис: К соседу можно прийти для начала по-соседски. Поговорить, попросить показать, что он делает. А если так не получается, то - да, к квартирам соседей ускоренная процедура тоже применима.

Кстати

Андрей Чибис: Сократить число взрывов в газифицированных домах может помочь инициатива, над которой мы работаем вместе с минпромторгом. Планируем скорректировать законодательство, чтобы отрегулировать добавление в газ дополнительных веществ, которые придают ему специфический запах. Когда есть резкий запах газа, люди быстрее реагируют на его утечку и могут успеть вызвать аварийную службу.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ