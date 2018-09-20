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ЖКХ-2019: подтверждается намерение "двухэтапно" индексировать тарифы
По инф. rosbalt.ru   
20 Сентября 2018 г.
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Минэкономразвития РФ закладывает в макропрогноз двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году, заявил в среду журналистам глава министерства Максим Орешкин.

Как сообщает ТАСС, он уточнил, что закладывается «индексация не более 4%» и «двухэтапная».

Тарифы в России обычно индексируются с 1 июля. В будущем году из-за повышения НДС до 20% МЭР предложило смягчить эффект этого за счет частичной — на 1,7% — индексации коммунальных тарифов с 1 января. Затем, уже с 1 июля, тарифы повысят еще на 2,4%.

По инф. rosbalt.ru

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