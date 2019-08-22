Жители Татарстана выходят «на майдан» против новой нефтехимии под боком

Жители татарстанского Альметьевска намерены выйти на митинг протеста против строительства нефтегазохимического комплекса. Местный исполком согласовал проведение акции 25 августа на окраине города, на «майдане» (ух, какое страшное слово, майданами же всех запугали после разлада с Украиной! Но "рука Киева" тут ни при чем, просто в городе так говорят).

«Майдан — это отшиб города, где проводят городской сабантуй и куда отправляют недовольных горожан», — пояснила жительница Альметьевска Гульназ Абдуллина.

Ранее горожане составили интернет-петицию в адрес президента РФ.

«Компания „Татнефть“ инициировала создание нефтегазохимического комплекса на базе управления ТНГП, находящегося в городе Альметьевск Республики Татарстан. На создание нового комплекса планируют потратить более 70 млрд рублей. Предприятие планирует выпускать малеиновый ангидрид, полипропилен и углеволокно. Малеиновый ангидрид отнесен к опасным веществам класса 8 (коррозийное вещество). Во всем мире подобные заводы строятся не ближе 100 км от городов. Фактически новое химическое производство будет размещено в черте города, в непосредственной близости от поселка Нижняя Мактама, где выделяются участки для многодетных семей», — рассказали активисты.

В обращении к президенту горожане заявили, что «здоровье жителей важнее инвестиций» и призвали остановить строительство химзавода.

Митинги против строительства опасных заводов этим летом проходят в России регулярно. Люди хотят жить в экологически благополучном мире: вдыхать чистый воздух, не бояться за здоровье детей... Этим летом на протесты выходили, напомним, и жители Удмуртия, и Кирово-Череповецка – в каждом регионе свои болевые точки. А вот то, что гражданская активность жителей России растет, это замечательно. Люди интересует не только собственный дом и двор. Население страны готово для решения экологических проблем. И такая небезразличность очень радует.

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По инф. rosbalt.ru

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