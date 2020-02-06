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Жители Приморья озадачились необычным природным явлением
По инф. Российской газеты   
06 Февраля 2020 г.
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Видеокадры с необычным поведением водной стихии опубликовала на странице в Facebook приморский журналист Наталья Островская и попросила подписчиков их прокомментировать.

Жителей Приморья озадачило ледовое природное явление

"Где это происходит и почему? Говорят, у нас в Амурском заливе. Но окрестности не идентифицируются", - написала Наталья Островская.

На кадрах видно, как лед в спокойную погоду наползает на берег и оставляет на суше огромные ледяные глыбы.

Некоторые подписчики не согласились, что это происходит в Амурском заливе: сильно глубоко промерз лед. Да и видно портовые краны, которых, по мнению одной наблюдательной подписчицы, в Приморье нет.

Большинство сошлись на том, что это вовсе не море, а река Амур. Но точного ответа не знает никто.

В комментария другой журналист Александр Артамонов поясняет, что происходящее есть надвиг или наползание льда на берег. По его мнению, на эту тему написано немало научных трудов в области геофизики океана. Это явление часто происходит на Байкале.

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