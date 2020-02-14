Жители Нигерии умирают от неизвестной болезни, похожей на коронавирус

Болезнь, похожая на китайский коронавирус, уносит жизни людей в нигерийском штате Бенуэ. (Еще не закончилась эпидемия коронавируса, как уже о новой болезни известно стало.. ох, тревожно! - прим. МГ.)
Как сообщает The Daily Express, речь идет о новом, неизвестном врачам заболевании, первые случаи которого были зафиксированы еще в январе.
На данный момент в Нигерии заражены уже не менее 104 человек, при этом 15 человек скончались.
Отмечается, что вне лаборатории эпидемия проявляет себя как коронавирус, — больных мучают отек желудка, тошнота, рвота, диарея и головная боль.
Будем надеяться на то, что эта болезнь не спровоцирует такую же масштабную эпидемию, как китайский коронавирус, которым, по свежим данным, заразились около 60 тысяч человек. Только за последние сутки в провинции Хубэй скончались 116 человек, а число зараженных за пределами Китая превысило 500 человек. Первый смертельный случай зарегистрирован в Японии.
Напомним последние заголовки об этой опасной инфекции:
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