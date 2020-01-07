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Жители города в Ленобласти устроили митинг против мусорной реформы

По инф. rosbalt.ru   
07 Января 2020 г.
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В городе Сланцы Ленинградской области местные жители вышли на митинг против мусорной реформы. Собравшись, они высказали недовольство действиями правительства региона и регионального оператора по обращению с отходами, а также правительства Петербурга, переложивших проблемы утилизации мусора на Ленобласть.

Жители Ленобласти устроили митинг против мусорной реформы

Так, жителей возмущает возросший в четыре раза тариф, ставший больше, чем в Санкт-Петербурге и соседней Псковской области. Выступающие выражали возмущение отсутствием реальной реформы с сортировкой и переработкой отходов, вместо которой — только необоснованный рост тарифов и создание засекретившего свою деятельность «мусорного» монополиста.

Участники митинга предлагали объединиться с другими районами по примеру жителей Архангельской области, противостоящих московскому мусору на станции Шиес.

По итогу митинга было принято обращение к президенту РФ с требованием прекратить завоз мусора из других районов и Петербурга на сланцевский полигон, проверить экономическую обоснованность тарифа и нормативов накопления, а также выразить недоверие губернатору Ленобласти Александру Дрозденко.

Добавим, что, по данным КПРФ, в митинге приняли участие не менее 250 человек.

А вот что еще можно почитать на эту волнующую тему:

По инф. rosbalt.ru

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