Жители города в Ленобласти устроили митинг против мусорной реформы

В городе Сланцы Ленинградской области местные жители вышли на митинг против мусорной реформы. Собравшись, они высказали недовольство действиями правительства региона и регионального оператора по обращению с отходами, а также правительства Петербурга, переложивших проблемы утилизации мусора на Ленобласть.

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Так, жителей возмущает возросший в четыре раза тариф, ставший больше, чем в Санкт-Петербурге и соседней Псковской области. Выступающие выражали возмущение отсутствием реальной реформы с сортировкой и переработкой отходов, вместо которой — только необоснованный рост тарифов и создание засекретившего свою деятельность «мусорного» монополиста.

Участники митинга предлагали объединиться с другими районами по примеру жителей Архангельской области, противостоящих московскому мусору на станции Шиес.

По итогу митинга было принято обращение к президенту РФ с требованием прекратить завоз мусора из других районов и Петербурга на сланцевский полигон, проверить экономическую обоснованность тарифа и нормативов накопления, а также выразить недоверие губернатору Ленобласти Александру Дрозденко.

Добавим, что, по данным КПРФ, в митинге приняли участие не менее 250 человек.

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По инф. rosbalt.ru

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