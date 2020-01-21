Жители города Елец Липецкой области просят не закрывать станцию переливания крови

Жители города Елец в Липецкой области выступили против планов властей по закрытию станции переливания крови. Онлайн-петицию , адресованную в Минздрав РФ, уже подписали более 1,4 тыс. человек.

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Как сообщили в профсоюзе «Альянс врачей», против закрытия станции выступил и коллектив медиков. Медработники в результате закрытия станции будут подлежать сокращению. Вместо работы в Ельце им были предложены вакансии в Липецке. При этом в списке вакансий, кроме медицинских должностей, оказались такие профессии, как «тракторист» на четверть ставки или «гардеробщик с тарифной ставкой 4 тыс. 840 рублей».

В обсуждении проблемы с представителями управления здравоохранения Липецкой области медики рассказали, что с 2012 года происходит только рост потребления компонентов крови. Закрытие станции может привести к трагическим последствиям: в случае необходимости из Липецка могут не успеть привезти кровь для нуждающихся людей.

При этом чиновники в качестве обоснования закрытия станции указывают возможность экономии 12 млн рублей. «Лучше пусть не хватит крови, чем лишняя будет», — с возмущением процитировали работники станции аргумент одного из чиновников.

Мы все как будто привыкаем к многочисленным протестам медиков, но ведь так быть не должно! Представители медицины выполняют главнейшую функцию – они стоят на страже нашего с вами здоровья. Должны стоять, но идет какая-то необъяснимая борьба за выживание с элементами самоуничтожения. Задерганные бесконечными преобразованиями, работающие сверх меры, да еще и низкооплачиваемые – кто останется работать на таких условиях, и у кого мы будем в итоге лечиться? Повод для волнения точно у нас всех есть...

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