Жители будут платить за содержание мусорных контейнеров

Минстрой планирует реформировать сферу обращения с ТБО. На официальном сайте ведомства опубликован законопроект, который обяжет региональных операторов покупать и обслуживать мусорные контейнеры. Плату за это возложат на жильцов.

Пока документ находится на рассмотрении профильного ведомства, но вероятность того, что он будет принят, высока. Эксперты уверены, что необходимые изменения будут весьма эффективны перед началом программы реновации.

Текст документа гласит, что новое постановление установит ответственность регионального оператора по обращению с ТБО за закупку, установку и содержание мусорных контейнеров и бункеров. Помимо этих обязанностей, оператор будет убирать мусор с контейнерных площадок и поддерживать на них порядок. Затраты на такие мероприятия будут включены в единый тариф по обращению с отходами. Конечно же, цена за вывоз мусора возрастет.

Инициировали этот проект из-за пробела в законодательстве. Эксперты Минстроя обнаружили, что постановление № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» никак не определяет лицо, которое бы оказывало эту услугу. По сути, обслуживанием контейнеров и уборкой на мусорных площадках никто не занимается. На это не выделяется отдельной статьи средств и деньги на ремонт прохудившегося контейнера приходится брать из другой графы.

Это подтверждает Исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

«Это действительно большой законодательный пробел. И так существует проблема с уборкой контейнерных площадок — они не разграничены. Тем более она усугубляется тем, что ответственного за это действие нет. В действительности уборкой занимаются вывозящие компании, управляющие компании, настаивают местные власти... Региональные операторы только появляются, а правил пока не создано. Нужно выбрать единого игрока, с которого муниципалитет будет спрашивать. Мы часто видим навалы у контейнеров, и, на наш взгляд, регоператор будет производить уборку быстрее и лучше всех. Для этого в тарифе должна быть какая-то “копеечка” учтена», — отмечает Губайдуллин.

Все подтверждается на практике — региональные операторы есть в 20 регионах. Но тарифами пользуются только в четырех. Это Астраханская и Ивановская области, Краснодарский край и Камчатский край.

Стоить дополнение к тарифу будет незначительно и жители даже не заметят дополнительной траты.

Особенно актуальна эта реформа будет в Москве, где, по словам Губайдуллина, после старта реновации будет много мусора. Люди будут очищать закрома и старые балконы и выбрасывать ненужное. новый ремонт также оставит кучи упаковочных материалов на контейнерных площадках. Они будут там до тех пор, пока их не размоет дождем.

- Нужно, чтобы кто — то убирал их. Стоить это будет незначительно и жители даже не заметят дополнительной траты, — Губайдуллин.

Источник: prozkh.ru

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