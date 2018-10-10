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Житель Китая понятия не имеет, откруда у него в голове гвоздь... и как он прожил с ним неделю
По инф. rosbalt.ru   
10 Октября 2018 г.
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mozg

Житель китайской провинции Хубэй неделю ходил со вбитым в голову гвоздем.

Как пишет South China Morning Post, пострадавший работает на цементной фабрике. В течение недели он чувствовал головную боль и пятницу наконец обратился ко врачу. Выяснилось, что в череп мужчиной вбит гвоздь длиной почти 5 см.

По словам рабочего, он не представляет, как такое могло произойти. Он уточнил, что на работе следит за камерами видеонаблюдения и «не имеет никакого отношения к гвоздям». Теперь ему предстоит операция по извлечению гвоздя из черепа.

По инф. rosbalt.ru

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