ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Жириновскому не удалось отсудить миллион за слухи насчет его связей с КГБ
По инф. rosbalt.ru   
15 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Останкинский суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе газеты Financial Times в Китае Чарльзу Кловеру. Об этом «Росбалту» сообщил адвокат Международной правозащитной группы Агора Ильнур Шарапов.

Жириновскому не удалось отсудить миллион за информацию о слухах насчет его связей с КГБ

Политик подал в суд из-за упоминания в книге Кловера о его связях с КГБ СССР. Жириновский требовал обязать Кловера опровергнуть данную информацию, а также выплатить ему 1 млн рублей в качестве компенсации.

В книге Кловера, который был шеф-редактором Financial Times в Москве, а сейчас живет в Китае, говорится, что «ходили упорно слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ».

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 