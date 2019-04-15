Жириновскому не удалось отсудить миллион за слухи насчет его связей с КГБ

Останкинский суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе газеты Financial Times в Китае Чарльзу Кловеру. Об этом «Росбалту» сообщил адвокат Международной правозащитной группы Агора Ильнур Шарапов.

Политик подал в суд из-за упоминания в книге Кловера о его связях с КГБ СССР. Жириновский требовал обязать Кловера опровергнуть данную информацию, а также выплатить ему 1 млн рублей в качестве компенсации.

В книге Кловера, который был шеф-редактором Financial Times в Москве, а сейчас живет в Китае, говорится, что «ходили упорно слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ».

По инф. rosbalt.ru

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