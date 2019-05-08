Жильцы взорвавшегося в Магнитогорске дома пришли счета за коммуналку и ремонт

Собственникам квартир в разрушенном взрывом жилом доме в Магнитогорске 31 декабря пришли счета за коммунальные услуги и капремонт с начисленными штрафами и пенями.

Как рассказал «Новой газете» житель дома Сергей Балюх, ему пришла квитанция с пеней за капитальный ремонт за период с января по апрель, а также за все услуги ЖКХ. Балюх напомнил, что в январе администрация города обещала жильцам, что коммунальные платежи будут отменены до решения вопроса с постоянным жильем.

Другие собственники рассказали, что получили счета за газ, воду и лифты, хотя эти коммуникации отключили еще в январе.

В администрации Магнитогорска заявили, что можно добиться перерасчета за услуги, которые граждане не получали, однако платить за капитальный ремонт все же придется. «Помимо квартир, которые у них есть в собственности, они являются еще и собственниками общего имущества многоквартирного дома. Данное общее имущество необходимо обслуживать», — заявил в эфире «Первого областного» телеканала заместитель начальника управления ЖКХ Магнитогорска Евгений Слепов.

Напомним, в результате взрыва бытового газа 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд десятиэтажного дома, погибли 39 человек.

По инф. rosbalt.ru

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