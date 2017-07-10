Тарифы на оплату коммунальных услуг постоянно увеличиваются, чего нельзя сказать об уровне заработной платы граждан. Если совокупный доход семьи небольшой, то плата за квартиру составляет значительную часть бюджета.

Порядок оформления и использования жилищной субсидии

В нашей стране существуют программы поддержки людей, доход которых ниже определенного уровня. Таким гражданам полагаются ежемесячные выплаты, покрывающие часть расходов на оплату жилья. Жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг предоставляется только тем лицам, которые действительно в ней нуждаются.

Перерасчет платы за коммунальные услуги в 2017 году по результатам проверки ИПУ

Какими нормативными актами регулируется жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг

Субсидия – это материальная помощь, предоставляемая государством. Цель ее – возместить часть расходов на оплату предоставляемых коммунальными службами услуг. Это компенсационная выплата.

Гражданин имеет право получать данный вид материальной помощи в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса РФ. Основанием для предоставления субсидии является низкий доход, то есть ее могут получить граждане, у которых доля бюджета, идущая на оплату жилья, больше максимально допустимой. Средства на оказание данного вида материальной помощи выделяются из бюджетов субъектов РФ.

Поддержка малоимущих граждан осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

средства перечисляются адресно, то есть конкретному гражданину и на конкретные цели;

субсидия предоставляется безвозвратно;

выплаты софинансируются.

Законодательством нашей страны установлены:

критерии, в соответствии с которыми граждан относят к категории малообеспеченных, что позволяет им претендовать на получение субсидии на оплату ЖКУ;



величина прожиточного минимума, индексация которого проводится один раз в квартал;



стандарты, на основании которых рассчитывают размер выплат в каждом конкретном случае.

Жилищную субсидию регулируют следующие нормативно-правовые акты.

1. Жилищный кодекс Российской Федерации, статья 159. В ней прописано, в каком случае человек имеет право на компенсацию части расходов на оплату услуг ЖКХ.

В статье также определено:

кто может претендовать на компенсацию;



когда осуществляются выплаты;



какой уровень власти предоставляет дотации;



в каком порядке можно получить дотацию;



перечень предоставляемых государством компенсаций;



условия, в соответствии с которыми начисляют субсидию, и в какие сроки она предоставляется.

2. Постановление Правительства РФ № 761 от 14.12.2005 года «О порядке и правилах выделения жилищной субсидии».

В этом постановлении утверждены:

общие положения и условия, в соответствии с которыми начисляют жилищную компенсацию;



состав семьи;



как рассчитывается совокупный доход семьи;



размер дотаций;



аспекты финансирования выплат;



условия, на основании которых может быть начислена компенсация.

3. Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 года № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

В нем установлена максимально допустимая часть общего семейного дохода, которая идет на оплату предоставляемых коммунальными службами услуг. Доля расходов по этой статье не должна быть больше 22%.

В некоторых субъектах РФ эта цифра снижена:

в Москве и Московской области – 10 %;



в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 14 %;



в Уфе – 15 % для семей с тремя и более детьми, 18 % — для граждан пенсионного возраста, 20 % — для малоимущих лиц в трудоспособном возрасте;



в Новосибирске – 16 % для тех, у кого доход на каждого члена семьи составляет менее двукратного размера прожиточного минимума, 22 % — для граждан, доход которых превышает эту цифру;



в Нижнем Новгороде и Вологодской области – 22% от общего семейного дохода;



в Омске – 18 % для граждан пенсионного возраста и имеющих инвалидность I и II групп, 20 % — для остальных категорий граждан.

В случае если совокупный доход семьи меньше размера прожиточного минимума, то максимальную долю расходов на оплату жилья снижают. При этом для расчетов применяют поправочный коэффициент.

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На кого рассчитана жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг

Право на получение жилищных компенсационных выплат имеют граждане следующих категорий:

те, кто проживает в жилых помещениях государственного и муниципального жилищного фонда;



те, кто снимает жилое помещение (по договору найма) в частном жилищном фонде;



члены жилого помещения или ЖСК;



лица, являющиеся собственниками жилого помещения (квартиры, частного дома или доли в них);



члены семей, которые проживают с гражданами перечисленных выше категорий.

Правом на получение дотаций обладают и лица, относящиеся к социально уязвимым категориям граждан.

1. Пенсионеры.

Для получения компенсации они должны представить дополнительно к основному пакету документов пенсионное удостоверение и справку, в которой указан размер пенсионных выплат. Ее выдают отделения ПФ РФ. При оформлении субсидии на оплату коммунальных услуг могут пригодиться также документы, подтверждающие право на получение льгот, государственные награды, звания.

Военные пенсионеры также могут претендовать на государственное субсидирование. Посмотреть, какие документы им понадобятся для оформления субсидии, можно на сайте Министерства обороны РФ.

Дополнительные льготы полагаются:

гражданам, имеющим медали, ордена СССР, полученные за труд во время Великой Отечественной войны;



ветеранам труда и лицам, приравненным к ним;



жертвам репрессий;



узникам фашистских гетто и концлагерей;



гражданам, которые трудились в течение более чем 6 месяцев в народном хозяйстве Советского Союза в период с 22.06.1941 года по 09.05.1945 года. Если человек работал на

территории, оккупированной фашистами, то этот срок не учитывают.

2. Многодетные семьи.

Во многих субъектах РФ величина жилищной компенсации увеличена для семей, имеющих трех и более детей. К примеру, если семья в Липецкой области имеет трех детей, то ей полагаются выплаты в размере 30 %, если в семье от 4 до 6 детей, размер выплаты составляет 50 %, а имеющим 7 и более детей компенсируют расходы на оплату ЖКУ полностью.

Семьи, проживающие в Орловской области и имеющие 5 и более детей, получают компенсацию расходов на оплату электроэнергии и природного газа в размере 70 %. Информацию о размере выплат в каждом конкретном регионе стране предоставляют органы соцзащиты населения.

3. Инвалиды.

Государство закрепляет право на получение жилищной компенсации за следующими категориями граждан:

гражданами, получившими инвалидность во время боевых действий;



участниками военных действий, получившими инвалидность после их окончания;



блокадниками-инвалидами, имеющими знак участника блокады;



членами семей этих граждан;



членами семей, в которых есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья;



лицами, которые получили инвалидность в результате воздействия радиоактивных веществ при работе на АЭС или в зоне радиоактивного заражения;



другими гражданами с ограниченными возможностями здоровья.

Субсидия не полагается инвалидам, если ущерб их здоровью был нанесен в результате их неправомерных действий.

4. Безработные.

Граждане этой категории при оформлении материальной поддержки должны представить справку о размере пособия по безработице. Взять ее можно в центре занятости населения. Если человек не соблюдал правила, установленные для безработных службой занятости, отметку об этом могут сделать в данной справке, и тогда она будет недействительна.

5. Дети-сироты.

Государство поддерживает и детей, оставшихся без попечения родителей. Детям-сиротам предоставляются различные льготы, в том числе и компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ. Сумма выплат зависит от уровня прожиточного минимума на момент подачи заявления на получение субсидии и рассчитывается на муниципальном уровне.

Если семейное положение ребенка изменяется, он больше не может претендовать на льготы.

6. Малоимущие.

Есть категории малообеспеченных граждан, которым предоставляют материальную помощь в размере большем, чем остальным. Право решать, кто относится к этой группе лиц, имеют Правительство РФ и региональные органы власти. Такие граждане могут претендовать на льготы при получении жилищной компенсации.

Органам власти в субъектах РФ разрешается включать в список категорий граждан, имеющих право на получение субсидии, и других лиц, если это позволяет региональный бюджет. Участвовать в решении таких вопросов могут и органы местного самоуправления.

Узнать о том, имеет ли человек право претендовать на дотации, можно в органе социальной защиты населения по месту жительства.

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На каких условиях предоставляется жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг

Субсидию могут получать не только граждане России, но и белорусы и киргизы, имеющие постоянное место жительства в Москве. Чтобы оформить льготу, им нужно:

являться членом ЖК или ЖСК;



иметь помещение в собственности;



нанимать жилое помещение по договору найма в частном жилищном фонде;



пользоваться жилым помещением в муниципальном жилищном фонде.

Ограничения по субсидиям:

лица, имеющие иностранное гражданство (кроме граждан Киргизии и Белоруссии);



граждане, имеющие задолженность по оплате коммунальных услуг (исключением являются случаи, когда заключается договор о погашении);



граждане, которым по договору жилье передано в безвозмездное пользование (ГК РФ, глава 36);



иждивенцы, которые в соответствии с договором получают пожизненную ренту (ГК РФ, глава 33).

Одним из критериев, учитываемых при принятии решения о начислении субсидии, является площадь жилого помещения.

Площадь помещения:

33 м² на одного человека;



42 м² на семью из двух человек;



18 м² общей площади на одного человека для семей из 3 и более человек.

Если площадь жилого помещения превышает приведенные выше цифры, то претендовать на субсидию граждане не имеют права.

Существует регламент, в соответствии с которым назначают, рассчитывают и выплачивают жилищную компенсацию. Чтобы получить деньги в текущем месяце, нужно предоставить пакет необходимых документов до 15 числа. Во второй половине месяца возможно оформить субсидию только на следующий месяц.

Назначение дотации осуществляется на полгода. Ее размер изменяется каждый месяц, поскольку он находится в зависимости от доли расходов на оплату жилья и стоимости жилищно-коммунальных услуг в конкретном регионе. Право социально уязвимых слоев населения на возмещение части расходов на оплату услуг ЖКХ закреплено в законодательстве.

Данный вид материальной помощи является адресным, средства либо перечисляются на счет получателя, либо доставляются ему сотрудниками почтового отделения (по желанию). Получать компенсацию можно в любом отделении почтовой связи или филиале банка. Перечисления могут осуществлять и на открытый ранее для других целей счет.

Как рассчитывается размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

Есть определенная формула, по которой производят расчет субсидии на оплату жилья. Это калькулятор субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Чтобы рассчитать размер компенсации, нужно иметь следующие данные:

средний размер общего семейного дохода за последние полгода;



сумма средств, затраченных на оплату предоставляемых коммунальными службами услуг. Она должна быть подтверждена квитанцией или единым платежным документом;



количество лиц, имеющих прописку по данному адресу;



размер прожиточного минимума;



стоимость услуг ЖКХ согласно стандарту, действующему в данном регионе.

Приведем пример. Требуется рассчитать размер компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг для гражданина пенсионного возраста, который проживает в квартире один. Размер его пенсии составляет 12 000 рублей. За жилье он ежемесячно платит 2 200 рублей. Стоимость ЖКУ в данном регионе (согласно стандарту) составляет 3 355 рублей. Расходы на оплату жилого помещения в регионе не должны превышать 22 % от общего семейного дохода.

Мы имеем все необходимые для расчета данные. Рассчитывается субсидия следующим образом:

12000 х 22 % = 2640; 3355 – 2640 = 715.

Пенсионер будет получать ежемесячную материальную помощь в размере 715 рублей.

Необходимо еще раз отметить, что при определении суммы выплат используется средний общий семейный доход за последние 6 месяцев. Члены семьи – это все прописанные по данному адресу лица, супруг или супруга получателя, а также дети, не достигшие совершеннолетия (даже если они зарегистрированы по другому адресу).

Если максимальный процент оплаты услуг ЖКХ составляет 22 %, то максимальный размер совокупного дохода для одного человека должен составлять не более 15 000 рублей, для двух человек – не более 20 000 рублей, для трех и более лиц – менее 18 000 рублей. Величина прожиточного минимума утверждается в каждом субъекте отдельно.

Индексируют его один раз в квартал для следующих категорий граждан:

трудоспособного населения;



детей, не достигших совершеннолетия;



лиц пенсионного возраста.

Чтобы самим рассчитать, можно ли претендовать на получение жилищной компенсации, необходимо вычислить средний семейный доход за последние полгода. При этом учитываются только официальные доходы.

При оформлении дотаций учитывают следующие виды доходов:

официальная зарплата, в том числе выходное пособие;



пенсионные пособия, пособия на ребенка и т.д.



доходы от ЛПХ;



доходы от операций с имуществом;



алименты;



доходы по процентам от депозитов;



денежные средство, полученные в наследство или подаренные;



доходы, полученные по договорам об оказанных работах в частном порядке.

Размер прожиточного минимума отличается в субъектах РФ и изменяется ежеквартально.

Расчет осуществляют по формуле:

С = ССЖКУ – Д × 0,22,

где С – величина компенсации; ССЖКУ — стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в конкретном регионе; Д — общий семейный доход; 0,22 – максимальная доля совокупного дохода семьи, предусмотренная на оплату жилья.

Если общий доход семьи меньше, чем прожиточный минимум, то вводят дополнительный коэффициент:

С = ССЖКУ – Д × 0,22 × К,

где К = Д/ПМ, ПМ – региональный прожиточный минимум.

Оформить субсидию может только один член семьи.

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Оформление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

Оформить жилищную компенсацию можно в разных государственных учреждениях. Чтобы подать заявление, нужно обратиться в региональные органы власти.

В Москве действует центр жилищных субсидий. В субъектах РФ нужно обращаться в органы социальной защиты населения. Дотации предоставляются по месту постоянной регистрации, которую необходимо будет подтвердить соответствующим документом. Лица, имеющие временную регистрацию, претендовать на получение материальной помощи не имеют права.

Подать документы на получение субсидии можно:

лично;



через представителя;



по почте, оформив в соответствии с требованиями действующего законодательства;



по электронной почте.

Отправить пакет документов в электронном виде можно при помощи портала госуслуг или через МФЦ (многофункциональный центр по оказанию населению государственных услуг).

Если человек хочет получать субсидию на оплату ЖКУ в течение полугода, ему необходимо обратиться в орган соцзащиты и представить следующие документы:

заявление, в котором нужно указать: наименование учреждения, которое ответственно за предоставление услуги по выдаче жилищной компенсации;

фамилию, имя и отчество, данные паспорта и контактные данные;

список членов семьи, которые проживают с заявителем (необходимо указать и их паспортные данные или данные свидетельств о рождении);

полный адрес места жительства;

номер счета и наименование банковской организации, в которой он открыт;

свой паспорт и документы членов семьи, удостоверяющие их личность;



документ о принадлежности лица к государству, гражданам которого в РФ полагается выплата жилищной субсидии;



судебные акты о признании граждан, которые проживают с заявителем, членами его семьи;



свидетельства о рождении родственников, не достигших 18 лет;



документы, подтверждающие право собственности заявителя на жилье (свидетельство о государственной регистрации собственности или договор купли-продажи);



справку из БТИ о величине площади жилого помещения;



справку о составе семьи;



справки о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев;



выписки из лицевых счетов по оплате услуг ЖКХ;



документы, которые подтверждают право на получение льгот.

Если кто-либо из членов семьи является безработным, понадобится предоставить:

его трудовую книжку (при наличии);



справку о том, что человек встал на учет в центр занятости, в которой также должны быть указаны суммы выплат по безработице за последние 6 месяцев;



сберегательную книжку.

Приведенный список документов является стандартным. Субъекты РФ могут несколько изменять его, поэтому всегда нужно обращаться за уточнением в госучреждения по месту жительства.

Получение жилищной субсидии на оплату коммунальных услуг

Специалист органа соцзащиты, работающий с гражданами, принимает от них заявление и пакет необходимых документов. Далее сотрудник смотрит, правильно ли заполнены документы, отмечает на заявлении дату его подачи. Кроме того, на заявлении указываются ФИО сотрудника, который принял документы, и его роспись. После на документ ставят печать госучреждения.

Срок рассмотрения заявки на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 10 дней. После того как документы приняты, формируется личное дело. В него подшивают все документы, предоставленные заявителем и необходимые для определения размера компенсации. Все сведения хранятся в БД в течение 3 лет.

Во время рассмотрения заявления осуществляется проверка доходов всех членов семьи. Должностные лица делают запросы в госорганы и организации. Если гражданином был предоставлен неполный перечень документов, рассмотрение заявки приостанавливается. Прекращают процедуру после 10 дней с момента подачи заявления. Длительность приостановки не превышает 30 дней.

Если в течение месяца заявитель не предоставит необходимые бумаги, то будет принято решение об отказе в начислении компенсации. Об этом гражданина уведомят в течение 3 дней. Отказать в предоставлении материальной помощи могут и в случае наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при отсутствии соглашения по ее погашению).

Если человек является владельцем жилого помещения и сдает его в аренду, то субсидия ему не полагается. В случае если получатель предоставил заведомо ложные сведения при оформлении дотации, то выплата субсидии прекращается, а все выплаченные средства с него взыскиваются.

После того как рассмотрение заявки завершается, принимается решение:

о предоставлении материальной помощи;



об отказе в предоставлении субсидии.

Заявителя уведомляют о принятом решении в течение 10 дней после подачи им всех необходимых документов. В каждом субъекте РФ выплата дотаций осуществляется в разное время, обычно в конце месяца. Жилищная компенсация не является налогооблагаемым доходом.

Некоторые вопросы налогового учета субсидий

Как выплачивается жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг

Граждане могут получать субсидию либо наличными, либо на банковскую карту или счет в банковской организации. Удобнее, если средства перечисляются на банковский счет. Начисление осуществляется в период с 1 по 10 число месяца, следующего за расчетным.

Выплаты производят ежемесячно. Для удобства предусмотрена возможность прикрепления банковского счета к пластиковой карте или сберкнижке. Можно получать жилищную компенсацию и в учреждении соцзащиты, в котором человек оформлял материальную помощь. Хотя в настоящее время этот способ применяется очень редко. Если человек в состоянии передвигаться без посторонней помощи, субсидию перечисляют на банковский счет. В случае если гражданин не может оформить счет в банке по состоянию здоровья, то субсидию доставляют ему на дом.

Эта услуга является бесплатной для следующих категорий граждан:

лиц, имеющих инвалидность I группы;



пенсионеров старше 80 лет, которых курирует социальный работник;



престарелых лиц, за которыми требуется постоянный уход (это должно быть подтверждено справкой из медучреждения).

Субсидия на оплату услуг ЖКХ не облагается налогом на доходы физических лиц.

Данная материальная помощь является целевой, средства могут быть направлены только на оплату жилья, включая горячее и холодное водоснабжение, отопление, водоотведение, энергоснабжение, природный газ. Выплата компенсации осуществляется до срока внесения квартплаты, поэтому каждый месяц перечисляемые средства нужно направлять на оплату услуг ЖКХ.

В каком случае получение жилищной субсидии на оплату коммунальных услуг будет затруднительно

Чтобы справиться с возникающими трудностями при оформлении жилищной компенсации, можно воспользоваться следующими советами.

Если оплата жилья и коммунальных услуг производилась не вовремя, жилищные субсидии не предоставляются. Расходы на оплату ЖКУ возмещаются, если нет долгов или заключено соглашение по их погашению.

В органы соцзащиты понадобится предоставить все квитанции, подтверждающие факт оплаты жилья.

Перед обращением нужно собрать весь пакет документов, в противном случае специалист может их не принять.

Выплата дотаций может быть прекращена, если будет принято соответствующее решение государственного органа.

Законом установлены следующие основания для приостановления начислений:

невыплата перечисляемых средств в течение 2 и более месяцев;



не была предоставлена информация о смене места жительства, основания проживания, изменении состава семьи и уровня доходов;



долги по квартплате, заключение соглашения на их погашение.

Приостанавливать выплату субсидии могут не дольше чем на 30 дней. Если выяснится, что человек допустил возникновение условий для приостановления выплат по уважительной причине, то он сможет снова получать компенсацию. К уважительным причинам относят смерть родственника, нахождение на стационарном лечении, невыплату получателю заработной платы вовремя.

При отсутствии уважительных причин возобновление выплат возможно только после уплаты задолженности либо после предоставления всей необходимой информации. Если гражданин не имел ранее долгов по квартплате, то субсидию могут начать выплачивать после того, как будет согласован срок погашения задолженности.

Расчет квартплаты по формулам с примерами

Мнение эксперта

Субсидии на уплату ЖКУ можно лишиться

Сергей Щетинин, эксперт в сфере ЖКХ, Краснодарский край

Лишение субсидии осуществляется в два этапа: сначала выплаты приостанавливаются, а затем возможно полное их прекращение. Это предусматривается разделом VIII Правил № 761.

Приостановить выплату компенсации могут:

если получатель не вносил плату за жилье в течение 2 месяцев;



если гражданин не выполняет обязательств по погашению имевшейся до оформления субсидии задолженности в соответствии с заключенным соглашением;



если получатель не сообщил о том, что его постоянное место жительства изменилось.

На рисунке ниже представлены условия, являющиеся основанием для приостановления выплат. Если человек хочет получать жилищную субсидию, то он должен представить в уполномоченные органы информацию о платежах за коммунальные услуги за последний перед подачей документов месяц, а также сведения о наличии долгов по квартплате.

В случае наличия долгов понадобится представить соглашение об их погашении. Сотрудники органов социальной защиты населения проверяют, есть ли долги по оплате ЖКУ, каждые 6 месяцев. В случае их наличия начисление субсидии не производят.

Чтобы возобновить выплаты, гражданину потребуется:

погасить задолженность хотя бы частично;



заключить соглашение о погашении долгов в рассрочку.

Человек, имеющий задолженность, должен понимать, что решить проблему можно. Копить долги не имеет смысла, в таком случае компенсацию точно не будут выплачивать. Вполне возможно, что для возобновления начислений будет достаточно оплатить часть долга. В случае приостановления выплат человеку дается 30 дней на то, чтобы устранить причины этого.

Если же причины не будут устранены, то выплаты полностью прекратят. Прекращение их возможно и сразу после принятия решения о приостановлении, в случае если:

основания для возобновления выплат отсутствуют;



получатель при оформлении субсидии представил заведомо ложные сведения, которые имеют значение при принятии решения о предоставлении компенсации или при расчете ее размера;



долги по квартплате не погашены и отсутствует соглашение об их погашении.

Источник: gkh.ru

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