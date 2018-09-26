Жестокость в школе: пацана затравили до заикания

В Астраханской области учитель жестоко унизила ребенка только за то, что он прислонился к занавеске.

Как передает «Интерфакс», мать школьника написала в заявлении, что на объединенном уроке рисования пятых и седьмых классов в школе села Алтынжар не всем ученикам хватило стульев. Мальчик, чьи родители обратились с заявлением, стоял у стены и рисовал, когда учитель подошла сзади и ударила его по голове за то, что он прижался к занавеске.

Педагог пинками заставила его сесть на пол под стол. Ребенок закашлялся и одноклассники стали обзывать его собакой и кидаться в мальчика обувью. Учительница не прекратила травлю. Родители утверждают, что мальчик от сильнейшего стресса начал заикаться и сейчас отказывается посещать школу.

В Минобразования региона заявили, что все руководство школы села Алтынжар в Астраханской области, а также учитель рисования уже уволены.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ