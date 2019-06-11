Жестоко: петербурженец зарабатывал на сове-калеке

В парке 300-летия Петербурга задержали мужчину, который фотографировал гуляющих с совой — уральской неясытью. При этом птица была истощена, у нее сломано крыло, не хватает оперения, практически полностью отсутствует хвост.

Сову передали в центр реабилитации диких животных. Ею займутся ветеринары.

В отношении мужчины составлен протокол по факту нарушения правил пользования объектами животного мира. Штраф для физических лиц по этой статье составляет от 500 до 1 тыс. рублей.

Ранее фотограф уже привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения, сообщили в городском комитете по природопользованию.

Государственные инспекторы по охране окружающей среды напомнили, что предложения о фотографировании с дикими животными — это нарушение требований закона и этики. Они просят информировать о подобных случаях по телефону 112.

Жестокое обращение с животными преследуется по закону, об этом не стоит забывать. Но почему-то у некоторых людей всё равно присутствует ощущение собственной безнаказанности... мнимое, надо сказать. В этом году полиция завела уже не одно уголовное дело по ст. 245 УК РФ. Так, в Калининградской области под следствие попала мужчина, задушивший таксу на глазах у ребёнка, а в Гонконге женщина держала в своей квартире 45 кошек. Но при этом она совсем не заботилась о бедных животных, из-за чего те были истощены и слабы.

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По инф. rosbalt.ru

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