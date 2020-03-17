Жену Гогена Солнцева парализовало из-за алкоголизма

В семье Гогена Солнцева случилось страшное горе. В распоряжении журналистов оказались уникальные фотографии: шоумен закатывает в больничные покои инвалидную коляску, на которой сидит… его жена – пенсионерка Екатерина Терешкович.

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«Два дня она лежит обездвиженная»

Ещё совсем недавно Гоген Солнцев светился от счастья. Пожилая супруга Екатерина Терешкович собиралась подарить ему наследника. Ради этого она даже согласилась на уникальную операцию по пересадке матки. Но неожиданно оказалась в инвалидной коляске.

– Катя совсем плоха, – вздыхает Гоген. – Два дня лежит обездвиженная – её парализовало. Прогнозы очень неблагоприятные. Она плачет, просит меня вернуть её к жизни.

На уникальных кадрах, которые есть в нашем распоряжении, видно, как обеспокоенный состоянием жены Гоген везет в больничные покои супругу – та находится в инвалидной коляске. По лицу женщины видно, что она убита горем.

«Катя хочет наложить на себя руки»

– Катя в депрессии, – подтверждает Гоген. – Она говорит, что хочет наложить на себя руки. Ведь она так мечтала подарить мне ребенка. Я сделаю всё, чтобы она поправилась. Но сами понимаете, я не Господь Бог. Моей судьбе сейчас не позавидуешь. Сначала мне приходилось оттаскивать её от бомжей, а теперь я катаю её на инвалидной коляске. Нерадостное занятие, я вам скажу.

«Слегла после очередной пьянки»

Гоген не говорит, из-за чего Катю парализовало. Не исключено, что это случилось после операции по пересадке матки.

Впрочем, друг Солнцева утверждает, что всему виной – алкоголизм.

– Катя как бухала, так и продолжает, – уверяет Николай Миронов. – После очередной пьянки слегла. Гоген отвез её в больницу: надеется, что там её приведут в чувство. А сам в это время требует, чтобы она переписала на него свою квартиру. В общем, ничего не меняется.

По инф. sobesednik.ru

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