Женщины назвали идеальную для себя зарплату

Размер желанной зарплаты, которую бы хотели получать женщины в России, составляет в среднем 80 тыс. рублей. При этом российские мужчины хотят получать от 103 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру».

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Из обзора также следует, что так называемый возраст карьерного успеха, когда соискатель претендует на руководящую должность, у женщин наступает в 41 год, а у мужчин — в 45 лет.

Напомним, что, по обнародованным в конце февраля оценкам Росстата, реальные заработные платы (с поправкой на инфляцию) в России увеличились в декабре 2019 года на 6,9% в годовом сопоставлении (после роста на 2,7% в ноябре) и на 34% к предыдущему месяцу.

В целом за минувший год, фиксирует ведомство, реальные зарплаты в стране возросли на 2,9% к предшествующему году.

При этом, констатирует Росстат, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в РФ выросла в декабре 2019 года на 10,1% в годовом выражении и достигла 62,239 тыс. рублей. В целом же за прошлый год номинальная зарплата составила 47 тыс. 468 рублей (рост на 7,5% к 2018 году).

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По инф. rosbalt.ru

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