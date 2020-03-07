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Женщины назвали идеальную для себя зарплату
По инф. rosbalt.ru   
07 Марта 2020 г.
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Размер желанной зарплаты, которую бы хотели получать женщины в России, составляет в среднем 80 тыс. рублей. При этом российские мужчины хотят получать от 103 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру».

Женщины назвали идеальную для себя зарплату

Из обзора также следует, что так называемый возраст карьерного успеха, когда соискатель претендует на руководящую должность, у женщин наступает в 41 год, а у мужчин — в 45 лет.

Напомним, что, по обнародованным в конце февраля оценкам Росстата, реальные заработные платы (с поправкой на инфляцию) в России увеличились в декабре 2019 года на 6,9% в годовом сопоставлении (после роста на 2,7% в ноябре) и на 34% к предыдущему месяцу.

В целом за минувший год, фиксирует ведомство, реальные зарплаты в стране возросли на 2,9% к предшествующему году.

При этом, констатирует Росстат, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в РФ выросла в декабре 2019 года на 10,1% в годовом выражении и достигла 62,239 тыс. рублей. В целом же за прошлый год номинальная зарплата составила 47 тыс. 468 рублей (рост на 7,5% к 2018 году).

По инф. rosbalt.ru

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