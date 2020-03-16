Женщина избила врача-реаниматолога за новость о смерти супруга

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В Волгограде посетительница железнодорожной больницы избила врача-реаниматолога, которая сообщила о смерти ее мужа. Полиция проводит проверку инцидента.
Драка произошла 12 марта. Врач реаниматолог-анестезиолог, пытавшаяся спасти мужчину, вышла сообщить вдове о кончине ее супруга.
Однако находившаяся в повышенном эмоциональном состоянии женщина несколько раз ударила медика.
Госпитализация пострадавшей не потребовалась, но полиция проводит по заявлению врача процессуальную проверку. Минздрав региона пока не комментирует ситуацию.
Понять героиню этой истории легко. Когда получаешь известие о смерти близкого человека, то эмоции преобладают над разумом. Поэтому человека здесь можно понять и простить. А вот других пациентов которые срывают на медиках свою злобу, понять можно далеко не всегда. Более того, зачастую их хочется только осудить. И вот заголовки о таких инцидентах:
- Расскажите об этом своим друзьям!
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