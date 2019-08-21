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Жена Валентина Гафта запретила друзьям навещать его в больнице... неужели всё так плохо?
По инф. Polit.ru   
21 Августа 2019 г.
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Друзьям и коллегам актера Валентина Гафта запрещается навещать его в больнице. Как уточняется, ограничения на посещения пациента наложила его жена Ольга Остроумова.

Жена Валентина Гафта запретила друзьям навещать его в больнице... неужели всё так плохо?


Об этом со ссылкой на знакомых артиста сообщает издание «СтарХит».

- Я ехал с другого конца Москвы, чтобы встретиться с Валей, — сообщил знакомый народного артиста. — Медсестры рассказали, что никого не пускают. К нему хотели попасть и многие именитые друзья, но всем было отказано. Остроумова просит, чтобы врачи ей сразу сообщали, кто звонит и пытается попасть к Гафту. Конечно, она — жена и имеет право ставить такое условие. Но мне кажется, это перебор.

По информации близких актера, Гафт после инсульта испытывает серьезные проблемы с памятью и уже почти никого не узнает.

Polit.ru

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